vor 24 Min.

Sie haben stets ein wachsames Auge

Sechs Kräfte bilden wieder die Sicherheitswacht für Stadtbergen. Sie haben bestimmte Befugnisse

Von Ingrid Strohmayr

In Stadtbergen gibt es nach einigen Jahren Pause wieder eine Sicherheitswacht. Die Wiedereinführung wurde durch das bayerische Innenministerium genehmigt. „Die Sicherheitswacht, erkennbar an der Uniform und ausgestattet mit Funkgeräten, soll vor allem in Gebieten Streife gehen, in der sich die Bürger mehr Präsenz wünschen wie in größeren Wohnsiedlungen, in öffentlichen Parks und Anlagen sowie in der Umgebung der Haltestellen, um das Sicherheitsgefühl in der Öffentlichkeit zu stärken“, so Bürgermeister Paul Metz.

Sechs Männer absolvierten eine mehrwöchige Ausbildung bei der Polizei und werden jetzt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion 6 ihren Dienst aufnehmen. Die Bayerische Sicherheitswacht ist sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Die Ehrenamtlichen halten stets Kontakt zur Polizei und sorgen so dafür, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe in Notlagen oder Gefahrensituationen alarmiert und geleistet werden kann. Die Sicherheitswacht ergänzt auf diese Weise die Polizeiarbeit. Ein Ersatz für die Polizei kann und soll sie aber definitiv nicht sein.

Die in der Bayerischen Sicherheitswacht ehrenamtlich tätigen Bürger sind keine Polizisten. Sie übernehmen weder originäre Aufgaben der Polizei, noch üben sie die Befugnisse der Polizei aus. Sie ersetzen nirgendwo in Bayern den Schutzmann vor Ort oder handeln an seiner Stelle, sondern sie erhöhen die wahrnehmbare und aufmerksame Präsenz im öffentlichen Raum. Die Sicherheitswacht darf einen auf frischer Tat angetroffenen Straftäter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, Personen anhalten, sie befragen und Personalien feststellen, wenn dies zur Gefahrenabwehr erforderlich ist. Weiter darf sie Personen einen Platzverweis erteilen, das heißt, jemanden anweisen, sich zu entfernen, und auch personenbezogene Daten an die Polizei und die Stadt übermitteln.

