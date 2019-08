vor 55 Min.

Sie hat eine Gruppe für Eltern gegründet

Der Sohn von Cornelia Punke leidet am Asperger-Syndrom. Wie sie damit umgeht

„Am liebsten würde ich einen Verein gründen, um Menschen mit Autismus zu unterstützen“, sagt die Großmutter von Pascal R., Annegret R., so viel hätten sie und ihre Tochter mit Pascal im Laufe der Jahre erlebt. Cornelia Punke aus Neusäß hat genau das getan. Auch ihr Sohn Linus leidet am Asperger-Syndrom. Sie sagt, ihr Kind habe das Recht darauf, anders zu sein. Mithilfe des Bunten Kreises hat sie eine Selbsthilfegruppe für Eltern in einer ähnlichen Situation gegründet. „Es gibt einen irrsinnigen Bedarf“, hat sie in den vergangenen Monaten erlebt. Fast jede Woche meldeten sich bei ihr Eltern von Kindern mit Autismusmerkmalen.

Was sie erfahren hat: Die Pubertät kann für diese Kinder eine noch schwierigere Zeit sein, als sie ohnehin schon ist. Das Thema Ausbildung und Berufswahl sowie auch das anschließende, selbstbestimmte Leben ihrer Kinder seien Themen, um die sich viele Eltern Sorgen machen. Cornelia Punke weiß, dass es inzwischen gerade auch Firmen aus dem Handwerksbereich gibt, die sich für eine Inklusion auch von Menschen mit Autismus öffnen – nur: „An den richtigen Ansprechpartner zu kommen, das ist fast ein Glücksspiel.“ (jah)

zur Selbsthilfegruppe von Cornelia Punke per E-Mail an selbsthilfegruppe-autismus@gmx.de.

