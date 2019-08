05:00 Uhr

Sie ist in Gersthofen eine Anwältin der Älteren

Die Vorsitzende der vor 20 Jahren gegründeten Senioren-Union Gersthofen Sabine Scheich sieht bis heute viele Aufgaben.

Von Siegfried P. Rupprecht

Die Themen von damals sind noch nahezu die gleichen wie heute. „Bei der Gründung der Senioren-Union (SEN) der CSU in Gersthofen vor zwei Jahrzehnten standen Umwelt, Gesundheit, Familie, Energie und die medizinische Versorgung der älteren Generation im Vordergrund“, macht Vorsitzende Sabine Scheich aufmerksam.

Noch mehr Brennpunkte

Geändert habe sich seitdem an der Prioritätenliste kaum etwas. Im Gegenteil: Etliche Brennpunkte seien in der Gruppe 60 plus sogar noch dazugekommen. Die 73-Jährige sieht die Politik für Senioren deshalb als eine der zentralen Zukunftsaufgaben für die gesamte Politik, nicht zuletzt auch unter dem Aspekt der demografischen Entwicklung.

Sabine Scheich bezeichnet sich als kämpferisch. Politisches Engagement und ehrenamtlicher Einsatz sind für sie keine leeren Worte. „Wir müssen Interessen und Kompetenzen bündeln“, meint sie. Vor allem in der Politik, das fange schon auf kommunalpolitischer Ebene an. Nur im breit gestreuten Miteinander sei man stark und erreiche etwas. „Wir wollen auch im Alter nach vorne blicken und bei unseren Forderungen nicht lockerlassen.“ Sie verdeutlicht, warum das so wichtig sei. „Obwohl die Senioren-Union seit 20 Jahren besteht, treten wir bei einer Reihe von unverzichtbaren Themen auf der Stelle.“

Noch immer würden ihrer Meinung nach tragfähige und gerechte Lösungen beispielsweise bei Alterssicherung und Rente sowie Gesundheit und Pflege gesucht. „Oder bei der Mütterrente“, ergänzt Sabine Scheich. Sie sagt auch, woran das liege. „Die Politik krankt an Interesselosigkeit“, resümiert die SEN-Chefin. Früher hätten die Politiker noch für ihre Überzeugung gelitten. Heute breite sich – wie in der breiten Gesellschaft – vermehrt Egoismus, Oberflächlichkeit und Respektlosigkeit aus.

Geschockt sei sie von der jüngsten Europawahl gewesen. „Wo bleibt der Wählerwille, wenn Regierungschefs das Spitzenpersonal im Hinterzimmer aushandeln?“, fragt sie verärgert.

Aufgeben kommt für die Gersthoferin nicht infrage

Aufgeben kommt für sie und die Senioren-Union aber nicht infrage: „Wir müssen dennoch zusammenstehen, nicht klein beigeben, Potenzial aufbauen, Interessen wahren und vertreten.“ Die Senioren-Union sei für sie eine Art Anwalt der Älteren. Dieses Nichtlockerlassen mache die Gruppe mit ihren Lebenserfahrungen und Ideen letztlich zu einem Akteur auf der politischen Bühne. „Nur in der Gemeinsamkeit können Herausforderungen gelöst werden.“ Auch wenn dazu zuweilen ein langer Atem notwendig sei.

Von vornherein war klar: Die Senioren-Union sollte kein Klub sein, bei dem man sich bei Spielchen und Liedern die Zeit vertreibt. Es galt vielmehr, die ältere Generation adäquat im politischen Bereich zu vertreten. Die Gründungsversammlung fand am 1. Oktober 1999 in der Paul-Klee-Stube des Gasthauses Zum Strasser statt. „Wir wollen informieren, diskutieren und eventuell Entscheidungen vorformulieren“, verdeutlichte der damalige CSU-Ortsvorsitzende Ralf Göppel. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Günter Schäfer gewählt. Sabine Scheich, geboren in Flensburg, leitet seit elf Jahren die Senioren-Union. Schon als Jugendliche habe sie sich stark für Politik interessiert, erzählt sie: „Damals hatten Frauen nicht die gleichen Rechte wie Männer.“ Das habe sie stark belastet. Als ihr Mann 1980 nach Gablingen versetzt wird, sucht sich die Familie ein Domizil in Gersthofen. Nachdem die vier Kinder aus dem Gröbsten heraus sind, engagiert sie sich zunächst in der Frauen-Union.

Ihr späteres Anliegen ist, der fortschreitenden Altersdiskriminierung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik Einhalt zu gebieten. „Auch wenn wir letztlich nur kleine Impulse und Akzente setzen können, bin ich mit Herzblut dabei“, gesteht Sabine Scheich. „Wir wollen nicht belächelt, sondern ernst genommen werden.“ Wichtig sei ihr deshalb, das Wissen der Gruppe 60 plus zu nutzen und das Gespräch zwischen den Generationen zu suchen, um schließlich alle zu stärken. Die Senioren-Union habe aber nicht nur die Belange und Schwierigkeiten der älteren Generation im Blick, versichert Sabine Scheich. „Auch Gesellschaftliches hat bei uns seinen Stellenwert.“ Als Beispiele dafür nennt sie diverse Feiern, Theater- und Konzertbesuche, Vorträge und Ausflüge.

Zuletzt die Frage, warum überhaupt die Senioren-Union der CSU? „In der Union wird die christliche Werteorientierung höher gehandelt als woanders“, bekräftigt sie. Diese Grundhaltung sei ihr sehr wichtig. Eine andere Partei habe bei ihr deshalb keine Chance.

