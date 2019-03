vor 4 Min.

Sie kämpfen für schwerstkranke Kinder

Seit Jahren machen sich Angela Jerabeck aus Erlingen und Angelika Brunner aus Gablingen für spezielle Kurzzeitpflegeplätze stark. Nun hilft München.

Von Elli Höchstätter

Angela Jerabeck aus Erlingen jubelt. Soeben hat sie erfahren, dass es so gut wie sicher 137.000 Euro vom Landtag für ihre Herzensangelegenheit geben wird. Am Mittwochabend fiel die wegweisende Entscheidung in einem Ausschuss, die der Landtag nun noch offiziell absegnen muss.

Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich die 42-Jährige für schwerstkranke Kinder. Sie selbst hat drei gesunde, quirlige Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Demnächst wird ihr viertes Kind zur Welt kommen. Viel Freizeit bleibt da nicht. Dennoch kämpft sie für ihr Projekt. Doch sie tut es nicht allein. An ihrer Seite steht Angelika Brunner aus Gablingen. Beide Frauen opferten in den vergangenen Jahren unzählige Stunde und Nerven. Ihr Ziel: Sie wollen eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Augsburg aufbauen. Auch einen Namen haben sie dafür. Die Einrichtung soll Dachsbau heißen.

Immer wieder gab es Rückschläge

Es ist ein dickes Brett, das die beiden Frauen bohren müssen. Immer wieder gab es Rückschläge und Momente, in denen sie aufgeben wollten. Doch die Beiden blieben dran und gründeten zwischenzeitlich den Verein „Dachskinder“, der zum Ziel hat, Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu unterstützen. Sie wissen genau, wofür sie kämpfen. Jerabeck und Brunner arbeiteten beide jahrelang in der Pflegeberatung für behinderte Kinder in Augsburg. Sie haben miterlebt, wie schwer sich Eltern tun, allein den Alltag mit einem schwerstkranken oder behinderten Kind zu managen. Höchst problematisch wird es, wenn beispielsweise ein Elternteil krankheitsbedingt ausfällt und nicht mehr die Pflege des Kindes übernehmen kann. „Die Mütter und Väter haben keinerlei Möglichkeiten, Entlastung zu bekommen“, sagt Jerabeck. Sobald ein Kind intensive Überwachung braucht, finde es ganz in Schwaben keinen Platz. Die einzige Möglichkeit sei dann ein Aufenthalt im Klinikum oder in einem Heim.

Jerabeck schildert als Beispiel die Situation einer Mutter. Diese hat einen Sohn mit Schädelhirntrauma, der ein Pflegefall ist. Außerdem leidet der Bub an Epilepsie, die bis zum Atemstillstand führen kann. Wenn ein Familienmitglied, das bei der Pflege mithalf, erkrankte oder aus anderen Gründen ausfiel, blieb nur eine Lösung. Der Sohn musste ins Krankenhaus gebracht werden, da keine Kurzzeitpflegeeinrichtung in Schwaben eine Betreuung übernehmen konnte.

Den Familien nicht nur in Krisensituationen helfen

Genau diese Versorgungslücke haben Jerabeck und Brunner im Visier. Dabei wollen die beiden Frauen den Familien nicht nur in Krisensituationen helfen. „Familien, die ihr behindertes Kind zu Hause pflegen, leisten Außergewöhnliches“, schildert Initiatorin Jerabeck. Darum würden diese Familien Unterstützung benötigen, um auf lange Sicht diese Belastung gut meistern zu können. Die Einrichtung „Haus Dachsbau“ soll es möglich machen, dass dort ein pflegebedürftiges Kind kurzfristig untergebracht werden kann. Somit werden die Familien entlastet.

Zum Namen Dachsbau 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Dachs lebt in heimischen Wäldern. Die Dachseltern bleiben ein Leben lang zusammen und wohnen mit ihren Familien in unterirdischen Höhlen und Gängen.

In ihrem Bau schaffen sie sich durch Auspolsterung von getrocknetem Gras und Blätter ein wärmendes und schützendes Zuhause.

Häufig findet sich der Dachs in der Kinderliteratur. Er nimmt dort eine liebevolle Rolle als Zuhörer und Ratgeber ein und vermittelt dadurch Geborgenheit und Sicherheit.

Nach Recherchen des Vereins gibt es in Schwaben rund 1900 pflegebedürftige Kinder und Jugendliche. Derzeit stehen für diese Gruppe 14 Plätze für Kurzzeitwohnen zur Verfügung. Braucht ein Kind aber medizinische Betreuung, sind es nur drei. Diese Versorgungslücke könnten Jerabeck und Brunner mit ihrem Projekt schließen. Derzeit befinden sie sich damit auf der Zielgeraden. Es müssen noch Detailfragen mit dem Bezirk, der Krankenkasse und der Pflegekasse geklärt werden. Laut Auskunft von Birgit Böllinger, der Pressesprecherin des Bezirks, sei nun ein „entsprechendes Tempo“ dahinter, um das Projekt voranzutreiben.

Jerabeck hält in diesem Zusammenhang die Entscheidung des Ausschuss im Landtag für ein „wichtiges Signal“. Den Vorstoß hatte übrigens Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (Freie Wähler) aus Meitingen eingebracht. Unterstützt wurde er dabei von Georg Winter (CSU).

Themen Folgen