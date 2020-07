12:01 Uhr

Sie malte bereits mit drei Jahren Bilder von van Gogh

Im Pow Wow in der Fuggerstraße in Augsburg ist bereits alles vorbereitet. Natascha Götz, die 18-jährige Künstlerin aus Ellgau, wird im Juli dort etwa 40 ihrer Werke ausstellen. Am Freitag findet ab 19 Uhr die Vernissage statt.

Von Steffi Brand

Natascha Götz strahlt. Endlich kann die 18-Jährige aus Ellgau ihre Werke präsentieren, endlich werden ihre Werke gesehen. In ihrer Vorfreude auf ihre erste Ausstellung schwingen Stolz und Erleichterung gleichermaßen mit. Nun kann sie nicht nur Freunden und Familie zeigen, dass das Malen, Zeichnen und Fotografieren mehr als ein Hobby für sie sind –, sondern ihre Passion. Etwa 40 Werke hat sie mittlerweile dort aufgehängt, wo am Freitag, 3. Juli, ab 19 Uhr ihre erste Vernissage stattfinden soll: im Pow Wow in der Fuggerstraße in Augsburg.

Nervös ist die junge Künstlerin nicht. Stattdessen beschreibt sie es als „Vorfreude und Erleichterung“, anderen endlich ihre Arbeiten zeigen zu dürfen. Zeichnungen, Malereien und Fotografien stellt sie im Pow Wow aus. Bis zum 29. Juli dürfen sie dort an der Wand besichtigt und sogar gekauft werden. Ein aufregender Monat wird das für die Ellgauerin allemal, denn eben in diesem Monat wird sie nicht nur ihren 19. Geburtstag feiern, sondern auch zur Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule antreten.

Der Termin für ihre Ausstellung steht bereits seit Januar fest. Zum Jahresanfang hat sie erfahren, dass es im Pow Wow die Möglichkeit geben soll, Kunstwerke auszustellen. Nachdem sie den Chef mit ihren Werken hatte überzeugen können, war der Termin für sie ein großes Ziel: Im Juli sollte sie erstmals ihre Werke ausstellen dürfen. Nun ist es so weit.

Dass die 18-Jährige künstlerisch begabt ist, stand bereits im Kindergarten außer Frage. Bereits mit drei Jahren habe sie ein Bild des niederländischen Künstlers van Gogh nachgemalt, verrät sie. Auf ihrem künstlerischen Werdegang weiter gefördert wurde sie dann von ihrer Kunstlehrerin in der Schweiz. Dort lebte sie einige Jahre mit ihren Eltern, bevor sie nach Ellgau zurückkehrten. Die junge Künstlerin erinnert sich noch genau an die Aufgabenstellung ihrer Kunstlehrerin von damals: „Ich sollte 25 Minuten täglich malen oder zeichnen und empfand das als totalen Schmarrn“, erklärt die 18-Jährige lachend. Doch aus der vermeintlich unsinnigen Aufgabe entwickelte sich eine wahre Leidenschaft, denn plötzlich zeichnete sie stundenlang ohne Pause, belegte den künstlerischen Zweig auf ihrem Gymnasium in der Schweiz.

Zurück in Deutschland entstanden dann erste „richtig gute Bilder“, erklärt die selbstkritische junge Künstlerin. Sie zeichnete nun nicht mehr für ihre Lehrer, obwohl sie das St.-Anna-Gymnasium in Augsburg besuchte, sondern für sich selbst.

Aus der Zeit seit ihrer Rückkehr nach Deutschland stammen auch die meisten Werke, die Natascha Götz nun in Augsburg ausstellt. Die Zeit davor bezeichnet sie als „Übungsphase“. Technik und Stil hätten sich mittlerweile deutlich verändert, verrät sie. Zunächst habe sie ausschließlich mit Bleistift gezeichnet, dann kam Farbe in Spiel. Heute zeichnet die Ellgauerin mit Stiften, Pinseln und auch digital.

Ihre Motivwelt besteht zu einem Großteil aus Menschen. Details von Auge und Mund setzt sie künstlerisch in Szene, und dafür gibt es einen Grund: Es sind die Details, die sie bei der Darstellung von Auge, Mund und Menschen faszinieren. Für Landschaftsmalereien kann sich die 18-Jährige nicht begeistern, obgleich sie ihre Motivation durchaus in der Natur sucht und findet. Draußen und beim Fotografieren, einer weiteren Leidenschaft der jungen Frau, nimmt sie die Farbwelt auf, die sie später zu Kunstwerken werden lässt.

Die Werke, die sie nun im Pow Wow ausstellt, zeigen die ganze kreative Bandbreite der jungen Künstlerin – von Zeichnungen bis zu Fotografien. Wer von ihrer Ausstellung begeistert sein wird, kann sie bereits heute erahnen: Wer reichlich Vorstellungskraft hat und sich auf die Kunstwerke einlassen möchte, wird die Ausstellung genießen. Ihr größter Wunsch wäre es, wenn Menschen ihre Ausstellung besuchten, die „mental etwas mitnehmen“, verrät Götz.

Die 18-Jährige möchte zum Nachdenken anregen und hofft, dass ihre Werke bewegten. Welche Intention oder Motivation sich hinter den einzelnen Aufnahmen verbirgt, verrät die Künstlerin nicht und erklärt: „Hier darf jeder selbst interpretieren.“

