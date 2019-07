vor 51 Min.

Sie proben gemeinsam für den „Brandner Kaspar“

Disput im Wirtshaus: Schon bei den Proben sind die Akteure des Theaterstücks „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ voll in ihrem Element.

Das Gersthofer Kol-La-Team und viele weitere Akteure bereiten intensiv die große Open-Air-Aufführung zum Stadtjubiläum auf dem Rathausplatz vor.

Von Siegfried P. Rupprecht

Verwitterte Stahlpfeiler ragen in die Höhe. Auf dem verlassenen Firmengelände stapeln sich verrostete Motoren, zerschlissene Autoreifen und ausgediente Holzpaletten. Aus einer offenen Halle dringt Stimmengewirr. Dann peitscht ein Schuss.

Gersthofer Firmenhalle als Probendomizil

Nein, das ehemalige Betriebsgelände an der Gersthofer Beethovenstraße ist nicht Schauplatz eines Verbrechens. Die geräumige Halle ist vielmehr der Probenort für das Theaterstück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“. Deutlich sind jetzt Regieanweisungen zu hören. „Näher ran“, sagt eine Stimme und fordert einen Akteur auf, mehr an seinen Bühnenpartner ranzurücken. Oder: „Das Handgemenge muss intensiver erfolgen. Zupackender!“

Die anweisenden Stimmen gehören zu Manfred Lamprecht und Herbert Lenz. Sie sind nicht nur die Spielleiter der weit über die Gersthofer Grenzen hinaus bekannten Kol-La-Faschingssitzungen, sondern derzeit auch die Regisseure des von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, auf dem Rathausplatz zur Aufführung kommenden Mundartstücks um den Brandner Kaspar.

Diese Geschichte um Leben und Tod sei als Freiluftaufführung eine große Herausforderung, sagt Manfred Lamprecht. „Und ist nur im Team zu bewältigen und durchzuführen“, ergänzt Herbert Lenz. „Hier spielt uns die Kol-La mit ihren personellen Ressourcen, ihrem Know-how und ihrer jahrzehntelangen Bühnenerfahrung in die Karten. Darüber hinaus erhalten wir Unterstützung von Mitwirkenden des Theaters Gersthofen und der örtlichen Sing- und Musikschule.“ Also von Leuten, die es gewohnt seien, sich öffentlich zu präsentieren.

Zum 50. Stadtjubiläum ist bewusst diese Komödie gewählt worden. „Wir wollten in Gersthofen nicht wieder den ,Bayerischen Jedermann‘ aufführen, aber spielerisch etwas ähnlich Anspruchsvolles“, so Lamprecht. Da sei der „Brandner Kaspar“ ein Idealfall. Hinzu komme, wie ein Einzelner die Allmacht des Todes und die himmlischen Mächte mit Schlitzohrigkeit und Dickköpfigkeit überlistet.

Spielleiter schauten Verfilmungen an

Zunächst arbeiteten die Spielleiter „Brandner-Kasper“-Theateraufführungen ab und schauten diverse Verfilmungen an. Es sei etwas anderes, ob man ein abendfüllendes Kol-La-Programm mit viertelstündigen Nummern mache oder ein dreistündiges Theaterstück, gesteht Lenz. Schnell wurde klar, dass die Komödie umgeschrieben werden müsse. „Vieles ist nicht mehr zeitgemäß und spezifisch altbairisch“, informiert Lamprecht. Zudem müsse das Stück für einen schnellen Bühnenumbau angelegt sein. Wochenlang schrieb er an der Bühnenfassung. „Mein Ziel war, die ernsten Teile ernst zu belassen, die lustigen aber ein bisschen in Kol-La-Manier zu reflektieren.“ Zudem ließ er Lokalkolorit und bayerische Politik einfließen.

Zugute kam den Spielleitern das Schöpfen aus einem Kol-La-Sammelbecken. „Wir hatten natürlich fast bei jeder Rollenfigur sofort den passenden Akteur im Sinn“, betont Lenz. Rasch hatten sie eine Truppe zusammen, die an einem Strang zieht und mit Herz dabei ist. Seit Ende März wird geprobt, zweimal die Woche je zweieinhalb Stunden. Rainer Lechner mimt die Titelrolle, Christian Zirngibl den Boandlkramer, Regina Winter die Enkelin Marei und Ilona Kramer die Theres, um nur einige zu nennen. Spielleiter Herbert Lenz gibt den Erzengel Michael. „Nun bin ich vom Teufel zum Engel aufgestiegen“, spielt er auf seine Rolle als Belzebub im „Bayerischen Jedermann“ an. Treues Kol-La-Publikum begegnet den Lucky Petticoats, der Vokalgruppe Delicious sowie Robert Kraus, Steffi Saule und Christian Schmerder von der Kol-La-Feuerwehrkapelle.

Gersthofer Rathausplatz wird dafür überdacht

Erfreut zeigen sich die Regisseure darüber, dass die Proben voll im Zeitplan seien, das anspruchsvolle Bühnenbild stehe und der Rathausplatz während der drei Aufführungen komplett überdacht und damit absolut regenfest sei. „Der ,Brandner Kaspar‘ wird eine tolle Aufführung“, sind sich die beiden sicher.

Einen Vorgeschmack präsentieren schon die Proben. Sie zeugen von Sprach- und Bühnensicherheit, belegen Elan und Witz und so manchen unvorhergesehenen technischen Effekt. Ebenso sind da noch die paradiesische Ewigkeit, die keine Abweichung im göttlichen Schicksalsablauf duldet, die frohlockende Engelsschule und die amüsante Kontroverse zwischen Preußen und Bayern. Ja mei, ist man da versucht zu sagen, zumal auch Ministerpräsident Markus Söder und manch anderer Lokalpatriot zuweilen sein Fett abbekommt.

Info Das von der Stadthalle Gersthofen veranstaltete Theaterstück „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ wird von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, auf dem Rathausplatz aufgeführt. Einlass ist um 20 Uhr. Bis zum Beginn um 21 Uhr unterhält die Kapelle Schwoabendeifi. Der Eintritt kostet 24,60 (ermäßigt 13,40) Euro. Kartenreservierung unter Telefon 0821/2491550.

