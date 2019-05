vor 6 Min.

Sie schmecken gut und machen gesund

Neue Serie zum Gärtnern. Heute: Der Kräutergarten

Eine Tasse erfrischender Pfefferminztee, würziges Basilikumpesto, Dill zum Lachs? Oder bei einer Erkältung ein Bad mit Thymian oder Salbei zum Inhalieren? Egal ob zum Essen oder für unsere Gesundheit – Kräuter gehören einfach dazu. Da ist es doch naheliegend, sich ein kleines Kräuterbeet im Garten anzulegen. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Wichtig ist, dass man je nach Standort und Lage die passenden Kräuter auswählt. Denn nicht jedes Kraut mag pralle Sonne und die Kräuter müssen harmonieren. Zum Beispiel vertragen sich Thymian und Majoran nicht. Es gibt einjährige Pflanzen, die nach einem Jahr absterben, die zweijährigen blühen erst im zweiten Jahr und gehen dann zuneige, wogegen mehrjährige lange Zeit halten. Auch in einem kleinen Hausgarten muss eine gewisse Ordnung herrschen: So pflanzt man einjährige Pflänzchen wie Bohnenkraut und Kerbel nicht wild durcheinander mit mehrjährigen Kräutern wie Estragon und Ysop. Da die Kräuter unterschiedliche Wuchshöhen haben, werden höher wachsende Pflanzen mittig im Beet gepflanzt, bei Randbeeten setzt man sie ganz nach hinten. Wer jetzt mit dem Einpflanzen beginnt und noch heuer ernten möchte, kauft am besten schon etwas größere Jungpflanzen. Wichtig ist, hier nicht an der falschen Stelle zu sparen. Mindere Qualität bei Sonderangeboten lohnt sich am Ende nicht.

Auf die Bodenqualität muss ebenfalls geachtet werden. Denn die mediterranen Kräuter benötigen nicht so viel Feuchtigkeit und kommen mit einem sandigen Boden ganz gut aus, wogegen typische Küchenkräuter wie Schnittlauch es lieber halbschattig und humusreich mögen. Ein bisschen ins Thema einlesen sollte man sich schon, damit das Gärtchen auch gelingt. Im Landkreis lohnt sich ein Besuch des Klostergartens Oberschönenfeld. Er ist ein Musterbeispiel, was man miteinander kombinieren kann. (ddz)

