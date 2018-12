vor 51 Min.

Sie setzen auf die Kraft der Natur

Das Steckenpferd von Lydia Beutmüller (links) ist die Lehre von Hildegard von Bingen. Auch Schwester Erna Knauer (rechts), die regelmäßig im Naturladen in Meitingen arbeitet, kann die Kunden hierzu beraten.

Lydia Beutmüller hat den Naturladen in Meitingen erweitert. Begonnen hat alles auf 25 Quadratmetern, nur der Schwerpunkt ihres Sortiment hat sich kaum geändert.

Von Steffi Brand

Das Naturkost-Fachgeschäft ist kaum mehr wieder zu erkennen. Einst umringt von Schmuckladen und Reinigungsannahme nimmt es nun in der Meitinger Hauptstraße gegenüber der katholischen Kirche wahrlich großen Raum ein. Wie’s dazu kam, ist auch die Geschichte von Lydia Beutmüller, der Inhaberin des Naturladens, und ihrem „Steckenpferd“, wie sie es nennt: der Lehre von Hildegard von Bingen.

Im Oktober erst feierte der Naturladen großes Jubiläum: 30 Jahre existiert er bereits und in dieser Zeit hat er sich vor allem in seinen Dimensionen mächtig verändert. 25 Quadratmeter klein war der erste Naturladen, der 1988 seine Türen der häufig noch skeptischen Kundschaft öffnete. 2001 kam es zur ersten Erweiterung des Ladens. Die Ladenfläche des Schmuckladens, der sich einst noch rechts des Naturladens befand, konnte hinzugenommen werden.

Einst bot eine Reinigungsannahme dort ihre Dienste an

Und nun, pünktlich zum Jubiläum, gab es erneut eine Erweiterung der Ladenfläche - diesmal nach links, dorthin wo einst eine Reinigungsannahme ihre Dienste anbot. Summa summarum offeriert Lydia Beutmüller ihre Produkte heute auf 75 Quadratmetern. Sie verrät: „Einiges an Hintergrundware, was ich im Lager hatte, darf nun in die Regale im Laden wandern.“

Was sich mit Blick aufs Produktportfolio in den vergangenen 30 Jahren geändert hat? Wenig. Bereits zu Beginn des Naturladens setzte die Inhaberin auf Kaffee, Tee und Schokolade aus fairem Handel. Doch die fairen, sozialen Löhne im Welthandel sind nur ein Faktor, der der 59-Jährigen wichtig sind. Sie setzt auf die Regionalität von Produkten. Ihren Kunden offeriert sie Regionalität vor allem mit frischen Backwaren aus Ur-Dinkel aus der Biobäckerei Schubert. Doch auch Obst und Gemüse und Milchwaren hat sie im Portfolio neben Mehl, Flocken, Müsli und Nudeln.

Lehre von Hildegard von Bingen eint das Team

Das, was Lydia Beutmüller in ihrem Naturkost-Fachgeschäft anbietet, stellt sie unter ein einfaches Motto: „Bewusster und gesünder leben im Einklang mit der Natur.“ Und dann verrät die gelernte Krankenschwester, wie sie als junge Mutter begonnen hat, das Gesundheitssystem zu hinterfragen. Zehn Jahre lang hat sie im Naturladen als Teilhaberin gemeinsam mit ihrer Schwester gearbeitet, die sich mit der ersten Erweiterung allerdings beruflich anderweitig orientiert hat. Heute eint das Team von sechs Mitarbeitern vor allem eins: die Lehre von Hildegard von Bingen.

Petra Kirmayer, zertifizierte Gesundheitsberaterin mit eben diesem Schwerpunkt, ist eine von ihnen. Auch Schwester Erna Knauer, die regelmäßig im Naturladen anzutreffen ist, hat die Sie Prinzipien dieser Lehre längst verinnerlicht und berät - ebenso wie alle Mitarbeiter im Naturladen - die Kunden gerne zum Thema. Die Lehre der Hildegard von Bingen fällt in den Bereich der Traditionellen Europäischen Medizin, kurz TEM, in der auch die Lehren von Hippokrates, Paracelsius, Sebastian Kneipp und anderen einzuordnen sind. Zwei Drittel derer, die in den Meitinger Naturladen kommen, kennt Lydia Beutmüller.

„Ein gutes Pflegemittel ist immer auch ein Heilmittel“

Gerne begrüßt sie auch neue Kunden, die interessiert die Ware in den Regalen begutachten oder auch ganz gezielt Fragen stellen. Beantworten kann die gelernte Krankenschwester die meisten davon. So erklärt sie beispielsweise, dass Galgant zu Wein verarbeitet dem Bindegewebe und den Knochen guttut, als Auszug jedoch antiviral wirkt und Kopfschmerzen lindern kann. Auch in punkto Naturkosmetik weiß die 59-Jährige Rat: „Ein gutes Pflegemittel ist immer auch ein Heilmittel.“ Und das heißt, dass der Naturkosmetik-Puder Neurodermitis nicht nur unsichtbar machen kann, sondern durch die Heilerde auch noch eine positive Wirkung auf die Haut hat.

Übergestülpt wird im Naturladen niemanden eine bestimmte Lehre. Stattdessen setzt Lydia Beutmüller vor allem auf Praxisnähe. „Wer sich grundsätzlich gut ernährt, der kann auch mal den Kebapstand besuchen“, verrät sie ihr Rezept zu einem gesunden Leben. Als dreifache Mutter und vierfache Oma weiß sie auch, wofür sie im Laden steht, denn auch wenn die 59-Jährige längst noch nicht ans Aufhören denkt, so weiß sie doch: Die Vergrößerung des Ladens hat sie auch initiiert, weil sie weiß, dass sie ihr Geschäft irgendwann übergeben kann.

