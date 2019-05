13.05.2019

Sie sind Vorbilder für alle Bürger

Marktgemeinde Meitingen zeichnet ihre verdienten Sportler aus. Dabei sind nicht nur einzelne Aktive unter den Geehrten, sondern eine Reihe ganzer Mannschaften

Von Peter Heider

Sie engagieren sich vielseitig in Vereinen, aber auch im öffentlichen Leben. Beim traditionellen Ehrungsabend der Marktgemeinde Meitingen im Bürgersaal, erhielten zahlreiche Bürger dafür eine Anerkennung.

Mehr als 200 geladene Meitinger, darunter zahlreiche Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer aus Vereinen, folgten der Einladung zu dieser Feierstunde, um ihre Auszeichnungen entgegenzunehmen. Bereichert wurde die Feierstunde von einem Bläsergruppen-Quartett der SGL-Werkskapelle, das mit dem „Hogwarts-Marsch“ aus einem Harry-Potter-Film den Festabend eröffnete.

In seiner Laudatio erklärte Bürgermeister Michael Higl, dass das Erreichte immer in Erinnerung bleiben werde und man auf mit Stolz darauf zurückblicken kann, was man in Wettkämpfen oder bei sportlichen Veranstaltungen geleistet hat. „Das Wir-Gefühl bleibt eine schöne Erinnerung, da der Respekt vor dem Gegner immer wieder ins Gedächtnis zurückgerufen wird und ein Leben lang erhalten bleibt“, betonte Higl. Einen guten Sportler, so der Meitinger Rathauschef, erkennt man an seinem Sieg, einen großen Sportler erkennt man in seiner Niederlage“.

Tugenden der jetzt ausgezeichneten Leistungsträger seien Fairness, Respekt, Ansporn, Ausdauer, besser zu werden, Emotionen zu wecken, sich selbst kennen lernen und vor allem dem Gegner mit Respekt gegenüberzustehen. Die vielen großen, kleinen Dinge sind nach Meinung des Meitinger Rathauschefs lebenswichtig, sich am Leben zu erfreuen.

Die meisten Menschen würden überschätzen, was sie kurzfristig leisten können, und unterschätzen, was sie langfristig leisten können, betonte der Meitinger Bürgermeister. Higl dankte abschließend auch den Trainern, Betreuern und Funktionären für die ausdauernde Arbeit. „Die größte Leistung besteht darin, nicht andere, sondern sich selbst zu übertreffen“, beendete der Rathauschef seine Ansprache unter großem Applaus der Festgäste im Bürgersaal.

