Sie sind angekommen

Seit vier Jahren lebt Familie Zidan aus Libyen in Deutschland. Aber wie lebt es sich im Augsburger Land? Und was hat sich getan in den vergangenen Jahren?

Von Michaela Krämer

Im zunehmenden Wahlkampf sind sie für viele ein Thema: die Flüchtlinge. Rund 1000 leben derzeit mit einer Anerkennung im Landkreis. Auch die Familie Zidan gehört zu ihnen. Vier Jahre ist ist ihre Flucht aus Libyen nun her. Seitdem lebt Mahmod Zidan mit seiner Frau Heba, den Söhnen Fawzi und Amer sowie Tochter Niema in Deutschland. Zuhause sind die Zidans in Adelsried. Ihre Wohnung ist gemütlich eingerichtet. Die Familie ist angekommen. Und sie fühlt sich angenommen.

Dass die Integration funktioniert, ist auch ein Verdienst von Elisabeth und Frieder Geiger. Die ehemalige Lehrerin betreut zusammen mit ihrem Mann ehrenamtlich die Menschen, die nach Adelsried gekommen sind. „Viele sind uns ans Herz gewachsen“, sagt Geiger. Mahmod Zidan sagt: „Wir haben Elisabeth und Frieder viel zu verdanken. Sie haben uns zu Terminen begleitet, sie haben uns die Sitten und Bräuche dieses Landes erklärt und geholfen, dass wir uns hier vor allem nicht fremd fühlen.“ Trotz bescheidener Mittel gibt die Familie auch etwas zurück. Geiger erinnert sich: Als sie und ihr Mann einmal erkrankt waren, stand plötzlich eine frische Hühnersuppe vor ihrer Haustür.

Wichtig war, dass der Familienvater schnell Deutsch gelernt hat. Mittlerweile arbeitet er bei den Lechstahlwerken in Herbertshofen. Nebenbei macht er ein Praktikum bei einem Busunternehmen in Adelsried. Ihm ist wichtig, dass er sein eigenes Geld verdient, sagt Zidan, der bis 2020 eine Anerkennung als Asylberechtiger bekommen hat.

Die vergangenen vier Jahre seien schnell vergangen, sagt Heba Zidan. Der Familie sei in Deutschland viel Gutes widerfahren, die Hilfsbereitschaft sei groß gewesen. Dabei war der Alltag in Deutschland nicht immer leicht. Denn die 31-Jährige war es nicht gewohnt, ohne Familie in einem anderen Land zu leben. Ja, sie vermissen ihre Familie und Freunde. „Wir waren eine große Familie“, berichtet Mahmod Zidan. Seine Mutter und seine sieben Brüder leben heute ihn Ägypten, Heda Zidans Mutter und ihre beiden Brüder in Bad Tölz. Auch sie sind vor den instabilen politischen Verhältnissen und Gefechten geflohen. Wenn Mahmod Zidan Bilder aus seiner alten Heimat im Fernsehen sieht, hat er plötzlich wieder seine Flucht vor Augen. „Die Bilder werden auch immer im Kopf bleiben“, sagt er. In Adelsried ist er mit seiner Familie in Sicherheit. Hier fühlen sich die Zidans wohl. Für sie sind gegenseitige Achtung, Toleranz und ein respektvoller Umgang sehr wichtig.

Auch mit den Nachbarn versteht sich die Familie gut, und einen kleinen Freundeskreis haben sie im Ort auch schon aufbauen können. „Mit Kindern ist es einfacher, in Kontakt zu kommen“, sagt der Familienvater. Seit Sohn Fawzi geht seit einer Woche in die Schule. Natürlich hat er auch eine Schultüte bekommen. Währenddessen besuchen die beiden Jüngsten den Kindergarten. Damit hat auch Heba Zidan Zeit für einen Sprachkurs, obwohl ihr Mann Mahmod mit ihr Deutsch übt. Er sagt: „Sie traut sich nur nicht, Deutsch zu sprechen.“ Um seiner Frau den Rücken frei zu halten, arbeitet der 31-Jährige im Schichtdienst. Die Mutter möchte genauso gut deutsch sprechen wie ihr Mann, damit sie auch einmal arbeiten gehen kann. Auch die Kinder sollen sich gut entwickeln und einen Abschluss machen. Beide wissen, wovon sie sprechen: Die Zidans haben an der Universität in Bengasi ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen.

