13.07.2018

Sie sind dem Feind der Bienen auf der Spur

Horgauer Grundschüler beschäftigen sich mit den fleißigen Insekten

Das Fest der Grundschule war jüngst gleichzeitig Abschluss einer besonderen Projektwoche: Die Bienen standen im Mittelpunkt. In einer vorangegangenen Projektwoche informierten sich die Schüler umfassend über das Leben des Insekts: Sie lernten, wie eine Beute aufgebaut ist, wie das Leben in einem Bienenstock aussieht, welche Aufgaben und Arbeiten ein Imker erledigen muss, probierten verschiedene Honigsorten und waren der Varroa-Milbe, einem Feind der Bienen, auf der Spur.

Begleitend dazu wurde im Schulgarten von den Kindern im Frühjahr eine Bienenweide angesät, damit das Bienenvolk, das dort angesiedelt wurde, genug Nahrung findet. Die Gemeinde unterstützte das Vorhaben großzügig, sodass Schutzanzüge für die Kinder angeschafft werden konnten. Ausgestattet wie ein richtiger Imker konnten die Klassen das Bienenvolk im Schulgarten besuchen und sich von einem ortsansässigen Imker alles genau und aus der Nähe erklären lassen.

Am Schulfest präsentierten die Klassen dann ihren Eltern und anderen Gästen, was sie gelernt haben. Mithilfe einer Präsentation, in die zahlreiche Fotos eingebettet waren, zeigten und erklärten die Kinder ihre Arbeit. Es war klar erkennbar, dass der Spaß dabei auch nicht zu kurz kam. Anschließend durften die Eltern in den einzelnen Klassen noch Ausstellungen und Vorträge rund um das Thema „Biene“ besuchen. Schulleiterin Michaela Maier freute sich über das große Engagement und die Ergebnisse und bedankte sich bei allen Unterstützern. Abgerundet wurde das gelungene Fest durch ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, das vom Elternbeirat organisiert worden war. (AL)

