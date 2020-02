vor 53 Min.

Sie suchen historische Bilder und Texte aus Thierhaupten

Josef Praßler möchte mit Helfern ein Buch schreiben, das die Geschichte des Ortes und seiner Einwohner erzählt

Ein Buch über Thierhaupten und die Menschen im Ort, eingebettet in die Geschichte und mit Bezug zur Gegenwart: Das ist die Idee von Josef Praßler, der eine Chronik über seine Heimat schreiben möchte. Ein umfassendes Projekt, dessen Laufzeit der Initiator auf mindestens fünf Jahre schätzt. Bei der Realisierung seiner Pläne wird Josef Praßler unterstützt von Tochter Tatjana und Ehefrau Claudia Drachsler-Praßler. Mittlerweile hat sich die Familie zahlreiche Helfer ins Boot geholt, die sich ebenfalls am Projekt beteiligen wollen.

Zum Kreis der Mitwirkenden gehört unter anderem der ehemalige Vorsitzende der Klosterfreunde und Altbürgermeister Fritz Hölzl. Bei einem ersten Treffen des „Teams Heimatbuch“ in der klösterlichen Herzog-Tassilo-Stubn in Thierhaupten machte er deutlich, wie man mit der geplanten Ortschronik eine Lücke schließen wolle: „Bücher über das Kloster gibt es viele. Was wir nun herausbringen wollen, ist eine Geschichte über das Dorf und die Menschen im Schatten des Klosters.“ Dem konnten alle Anwesenden nur zustimmen.

Um das umfangreiche Vorhaben dennoch einzugrenzen, hatte sich Initiator Praßler vorab überlegt, den zeitlichen Startpunkt erst auf den Zweiten Weltkrieg zu datieren. Im Gespräch plädierte vor allem Archäologe Dr. Peter Schenk dafür, schon viel früher anzusetzen. Als Historiker will auch er sich am Projekt beteiligen. Über den Aufbau des Werkes herrschte bereits Einigkeit: Während man in einem Teil des Heimatbuches chronologisch erzählen möchte, sollen in einem anderen Teil Einzelaspekte des Dorflebens beleuchtet werden.

Zu den Themen gehören unter anderem die Vereine, die Schule und die Landwirtschaft. Dabei wolle man sich vor allem auch an junge Menschen richten. Ob es später weitere Bände geben könnte, werde man sehen.

Zu dem Treffen ins Kloster war auch Bürgermeister Toni Brugger gekommen, der sich über das Vorhaben mit „professionellen Strukturen“ begeistert zeigte. Die Gemeinde erkläre sich deshalb gerne dazu bereit, die Materialkosten für das Projekt zu übernehmen. „Mit diesem Buch können wir der Jugend zeigen, wo wir herkommen“, so der Rathauschef.

Ebenfalls am Projekt beteiligt ist die Vorsitzende der Klosterfreunde Nadine Quis. Gemeinsam mit ihrem Verein arbeitet sie derzeit auch an einem anderen Buch mit Bezug zur Marktgemeinde: eine Anthologie über Thierhaupten und sein Kloster. Dabei handele es sich um kein chronologisches Stück, wie Quis erklärte: „In unserer Anthologie wollen wir die Werke von Schriftstellern, Fotografen, Malern und anderen Künstlern mit Bezug zu Thierhaupten sammeln.“ Die Idee dazu stamme von der Passauer Autorin Rosi Bächer. Bei dem Kunstband handele es sich um keinerlei Konkurrenz zum Heimatbuch, wie Josef Praßler hervorhob: Vielmehr könne man „gut zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen.“

In Zukunft will sich das „Team Heimatbuch“ regelmäßig treffen, um die Planungen voranzubringen und zu konkretisieren. Zudem soll das Vorhaben noch durch weitere professionelle Unterstützung ergänzt werden: Diese kommt von der Augsburger Kreisheimatpflegerin Claudia Ried und der Lektorin Angela Schlenkrich, welche bereits andere Ortschroniken redaktionell begleitet hat. (laga)

Für die Ortschronik sind Text- und Bildmaterialien gefragt: Wer alte Bilder, Zeitungsartikel oder ähnliches von und über Thierhaupten zu Hause hat, kann sich bei Josef Praßler melden unter der Telefonnummer 08271/5349 oder schreiben an Josef.prassler@web.de. Die Originaldokumente werden lediglich eingescannt und müssen nicht aus den Händen gegeben werden.

Themen folgen