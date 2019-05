Sie verspricht ihren  Besuchern einen Rosengarten

vor 33 Min.

Brigitte Winter zeigt in Deubach ihre neuesten Kunstwerke. Aufgrund des Dauerregens und der Kälte hat sich die Rosenblüte um eine Woche verzögert.

Es sind die Rosen mit altvertrauten Namen wie Veilchenblau, Maria-Lisa, Mozart, Albertine oder Rosarium Uetersen, die mit ihrer üppigen Blütenfülle und herrlichem Duft an den beiden Sonntagen 9. und 16. Juni die Besucher zu einem besonderen Tag begrüßen werden. An diesen beiden Tagen öffnet die Künstlerin Brigitte Winter in Deubach ihr Reich für Liebhaber von Kunst und Gartenkultur.

In ihrem formal angelegten Rosengarten zeigt sie, dass sich ein Gartentraum auch auf kleinem Raum verwirklichen lässt. Schon beim Betreten spürt man die Harmonie, die durch die symmetrische Anlage des Gartens und seine besondere Farbgestaltung entsteht. Die Bepflanzung ist in Rot, Rosa, Weiß und Blau – aber ohne Gelb. Bodendeckende Pflanzen wie Stachelnüsschen, Haselwurz und Waldsteinia ersetzen den klassischen Rasen. Dazwischen führen schmale Wege, belegt in traditionellen Mustern aus Klinker und Granit, zu tiefer angelegten Ruheplätzen, die am plätschernden Springbrunnen unter einer verwunschenen Rosenlaube zum Verweilen einladen.

Im Schattengarten rauscht ein Wasserfall, der sich in einen von großblättrigen Funkien umsäumten, klaren Weiher ergießt. Auch hier regt eine lauschige, von Rosen, Waldreben und Pfeifenwinden überwachsene Laube zum entspannten Schauen und Genießen ein. Neben dem Wasserplätschern ist es das beruhigende Summen und Brummen einer Vielzahl von Bienen und Hummelarten, die angezogen vom herrlichen Apfelduft der weißen Blütenwolken der Ramblerrose Bobby James und den unzähligen rosa Blütchen des kriechenden Thymians, zur entspannten Atmosphäre des Gartens beitragen.

In diesem Gartenparadies begegnet der Besucher den neuen Schöpfungen der Künstlerin Brigitte Winter, die die Frau in ihrer weiblichen Schönheit zu ihrem zentralen Thema macht, oft begleitet von einem Vogel, der den männlichen Part symbolisiert: „Florentina“ betrachtet ihn liebevoll auf ihrem ausgestreckten Arm, währen das „ Mädchen mit Taube“ ihn zärtlich an sich drückt.

Ihre besonderen „Spezialitäten“, an denen sie ihr Können beweist, sind das „Spitzenmädchen“, das geheimnisvoll auf schlanken Stäben zwischen den Rosen schwebt, das Muster alter Spitze strukturiert die Oberfläche und säulenartig aufgebaute Frauen-Skulpturen, teils beinahe lebensgroß mit eingearbeiteten Reliefs. Die Werke sind Unikate in Farbe und Form, die mit der umgebenden Natur harmonieren. Sie entstehen in einem selbst entwickelten, aufwendigen Verfahren in Handarbeit, das sich über einen Zeitraum von rund zwei Monaten erstreckt. Fertiggestellt trotzen sie Wind und Wetter, geben dem Garten Struktur, beleben ihn auch in der blüharmen Zeit, sind zu jeder Jahreszeit ein Blickfang und lassen den Garten zum Gesamtkunstwerk werden.

Seit vielen Jahren schon öffnet Brigitte Winter zur Rosenblüte an zwei Sonntagen (bei entsprechendem Wetter) ihren Garten für Besucher, die dort auch Anregungen für Gestaltungsmöglichkeiten mitnehmen können. (AL)

Termin Der Tag des offenen Gartenateliers findet an den Sonntagen, 9. und 16. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr in Deubach, Rehlingenstraße 11, statt.

