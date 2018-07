10:19 Uhr

Sie waren die Helden des Abends

Die Mittelschule Gersthofen feiert ihre Absolventen der 9. und 10. Jahrgangsstufe. Warum auch die Lehrer am Ende viel Applaus erhielten.

Von Herbert Bischler

Selten waren die Gäste in der neuen Turnhalle der Mittelschule Gersthofen so elegant gekleidet und feierlich gestimmt. Die Schulband läutete die Abschlussfeier mit David Bowies „Heroes“ ein, und ein bisschen konnten sich die Absolventen sicher wie Helden fühlen: Immerhin hatten sie ihren Schulabschluss in der Tasche und konnten stolz auf sich sein.

Fast 200 Absolventen der 9. und 10. Jahrgangsstufe verlassen die Gersthofer Mittelschule mit einem Qualifizierenden Abschluss oder der Mittleren Reife. „Nach 12 000 abgeleisteten Schulstunden“, wie Rektorin Sigrid Puschner in ihrer Ansprache betont, „haben sich die Schüler das Zeugnispapier redlich verdient.“ Zum Schluss ihrer Rede wünschte die Rektorin ihren Schützlingen für den kommenden Abend: „Party, Party, Party! Aber nicht so doll!“

Viele Schüler haben Karrierepläne

Die Stadt Gersthofen belohnte die Klassenbesten mit Kinogutscheinen. Den besten Schnitt erreichte Andreas Schöffel aus der Klasse 10a mit 1,78. Er hat schon ehrgeizige Zukunftspläne: Schöffel hat bereits einen Ausbildungsplatz zum Elektroniker für Betriebstechnik in Meitingen sicher. „Wenn es nach mir geht, möchte ich dort Karriere machen.“

Auch Martin Kigle hat ehrgeizige Ziele und alles schon genau geplant: Er möchte zunächst auf die Fachoberschule, um dort das Fachabitur abzulegen. Dann will er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann machen. Und eines Tages will er sein eigenes Autohaus besitzen. Dafür hat er auch schon sehr viel getan: „Ich habe bereits Praktika in sechs verschiedenen Autohäusern gemacht!“

Auch Katharina Overkott weiß schon, was sie will. Sie strebt eine Karriere bei der Polizei an. „Vorher möchte ich aber noch mein Fachabitur auf der Fachoberschule machen, damit ich dann für den gehobenen Dienst berechtigt bin“, sagt sie.

Eine Besonderheit, wie die Rektorin erklärte, ist in diesem Jahr der Abschluss der ersten Elitesportklasse, die durch die Kooperation mit dem FC Augsburg vor fünf Jahren zustande kam.

Viel Geduld beim Bau des neuen Schulgebäudes und der Turnhalle

Auch Gersthofens Dritter Bürgermeister, Reinhold Dempf, verabschiedete die Schüler: „Ich bin immer sehr gerne zur Schule gegangen“, beginnt er seine Rede und erntet damit großes Gelächter im Publikum. Vor allem lobt er die Schule für die Auszeichnung „Schule mit Courage – Schule ohne Rassismus“, mit der sie für ihre Arbeit an verschiedenen Projekten geehrt wurde.

Insbesondere die Mühen der Schülersprecherinnen Jennifer Müller, Julia Rula und Magdalena Ivanovic sowie Mitglied der „Schüler mit Verantwortung“ (SMV) Raffaela Olita machten dies möglich. Dempf bedankte sich außerdem für die Geduld der Schüler und Lehrer, die sie beim Bau des neuen Schulgebäudes und der Turnhalle, in der nun die Abschlussfeier stattfinden konnte, aufbrachten.

Die Lehrer zeigten sich von einer ungewohnten Seite

Der auserwählte Sinnspruch der Schülersprecherinnen war bei ihrer Abschlussrede: „Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt.“ Denn schließlich sei dies nun der Anfang eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Auch freuten sie sich, ganz am Ende ihrer Schulzeit doch noch das schöne, neue Schulhaus kennengelernt zu haben.

Zwischen den Reden, Danksagungen und Ehrungen bot der Abend auch reichlich Unterhaltung. Katharina Overkott bewies, dass sie noch andere Qualitäten hat, und bot eine beeindruckende Gesangsdarbietung mit ihrem Lied „Those Lips“, dessen Text sie eigenhändig verfasst hatte. Die Tanzgruppe Potpourri präsentierte eine einstudierte Choreografie mit Standardtänzen.

Von einer ganz ungewohnten Seite konnten dann die Schüler am Ende noch ihre Lehrer kennenlernen: Denn mit dem Rapsong „Zusammen“ von den Fantastischen Vier und Clueso brachten die Klassenlehrer der Abschlussklassen den Saal zum Toben.

