vor 55 Min.

Sie wollten einfach Fußball spielen

Vor 70 Jahren gründeten Josef und Alfred Schuler mit 71 weiteren den CSC Batzenhofen-Hirblingen. Heute ist er Gersthofens zweitgrößter Verein.

Von Gerald Lindner

Sieben Jahrzehnte im Zeichen des Sports: Heuer feiert der zweitgrößte Gersthofer Verein, der CSC Batzenhofen-Hirblingen, sein 70-jähriges Bestehen. Deswegen gibt’s am Samstag, 21. Juli, auf dem Vereinsgelände in Hirblingen ein buntes Programm mit Vorführungen, gestaltet von den fünf Abteilungen des Vereins: Fußball, Tennis, Skie und Wandern, Gymnastik und Jugend.

Gegründet wurde der Verein am 27. Juni 1948 im Gasthof Schmid als sich 73 Mitglieder eintrugen. Die erste Sparte war Männerfußball. Die Vorbereitungen für die Gründung begannen schon 1946, erinnern sich Josef und Alfred Schuler, zwei der vier noch lebenden Gründungsmitglieder. Die anderen sind Alois Huber sen. und Franz Zettl. Sie alle wurden im April 2018 zu Ehrenmitgliedern des heute mit 1000 Angehörigen zweitgrößten Gersthofer Vereins ernannt.

Die treibende Kraft in Batzenhofen

„Treibender Keil war bei der Gründung Josef de Mas“, sagt Josef Schuler. Seine Nichte war Sissy de Mas, eine der ersten Sportmoderatorinnen im Deutschen Fernsehen. Josef de Mas wollte unbedingt einen Sportverein gründen.

Der erste Sportplatz wurde im Bereich des heutigen D&W / Tennisgeländes mithilfe von amerikanischen Pionieren, Geld aus dem Totospiel sowie den Gemeinden gebaut. „Wir haben ein ganzes Jahr gebraucht, bis der Platz planiert war – weil wir alle berufstätig waren, ging das nur an den Samstagen“, sagt Josef Schuler. Er selbst, gelernter Schreiner, baute damals das erste Umkleidegebäude.

Entscheidende Hilfe zum Entstehen des Vereins leistete dabei die Familie Schaflitzel. „Ich weiß nicht, wie sie in der Nachkriegszeit das Material heranschafften.“ Schließlich fing man bei null an, schon das Holz für die Tore musste organisiert werden. Sie besorgten auch den Stoff für die ersten Trikots: „Die Mutter der Sekretärin im Betrieb der Familie war Schneiderin, sie nähte die Trikots.“ Aber nicht ohne Gegenleistung: Die Sportler mussten dafür ihr Grundstück einzäunen. Alfred Schuler erinnert sich noch an den ersten Ausflug nach der Vereinsgründung 1948. Er führte zur Skirennläuferin Christl Cranz nach Steibis. Bis 1953 begannen nach dem Fußball auch die Sparten Theater, Schießen, Faustball und Tischtennis. Ein Kuriosum dabei: Der Erlös des Theaterspielens war die wichtigste Einnahmequelle. In der Zeit bis 1953 schafften die Handballdamen den Aufstieg in die Oberliga, wo sie 1950 Meister wurden.

Durchhänger in den 50-er Jahren

Schon um 1954 war der erste Elan des damaligen SV Batzenhofen vorbei, die Vereinsarbeit kam zum Stillstand – jedoch wurde der Verein selbst nicht aufgelöst. 1959 wurde er dann als „Zentraler Sportclub Batzenhofen“ wiederbelebt. Wieder brachte die Theaterabteilung das erste Geld in die Kasse. 1960 begann die Sparte Fußball wieder, die Heimspiele wurden auf dem Platz des SV Aystetten ausgetragen. 1961 wurden der eigene Sportplatz und das Vereinsheim – eines der ersten gemauerten im Landkreis – eingeweiht. Wasser und Strom gab’s allerdings erst ab 1967. Ein Jahr später erhielt der Verein seinen bis heute gültigen Namen „Centraler Sportclub Batzenhofen-Hirblingen“ (CSC). Das neue Vereinsheim entstand bis 1986. Inzwischen kamen mehrere Tennisplätze und ein Tennisheim hinzu. Zahlreiche Auszeichnungen und gute Platzierungen konnten die Sportler in den 70 Jahren Vereinsgeschichte erzielen.

Gefeiert wird das 70-jährige Bestehen des CSC am Samstag, 21. Juli, ab 10 Uhr auf dem Sportgelände. Es gibt Vorführungen der Abteilungen, aber auch Speisen und Getränke.

