Sieben Fragen: Was plant Alfred Wagner nach der Wahl?

Plus In Ellgau wollen zwei Kandidaten bei der Kommunalwahl Bürgermeister werden. Wer ist Alfred Wagner und was hat er vor? Sieben Fragen und Antworten.

1. Was sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie nach Ihrer Wahl vorantreiben wollen?

Alfred Wagner : Die oberste Priorität hat für mich der Ausbau des Kindergartens um eine Krippengruppe. Wir brauchen zudem eine Lösung für die Schulkinderbetreuung. Die Umsetzung der Erweiterung des Baugebietes Vogtgarten III ist eine Aufgabe, dazu kommt die Ausarbeitung der Maßnahmen zur Sanierung oder zur Modernisierung unserer Kläranlage, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist. 2. Wenn Sie sich für Ellgau etwas wünschen könnten, was wäre das? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wagner : Für Ellgau wünsche ich mir ausreichende finanzielle Mittel zur Umsetzung unserer Projekte und Aufgaben. Außerdem wünsche ich mir, dass das vielfältige Vereinsleben in der Gemeinde und die herrliche Natur weiterhin in Ellgau attraktiv und lebenswert gestaltet werden können. Außerdem liegt mir eine gegenseitige wertschätzende Haltung sehr am Herzen. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Wagner : Eine an den demografischen Wandel angepasste Dorfentwicklung mit Umnutzung von vorhandenen Gebäuden, zum Beispiel kann ein Mehrgenerationenhaus mit Platz für Jung und Alt geschaffen werden. Dazu gilt es, Ideen und Vorschläge mit den Bürgern und aktiven Senioren zu erarbeiten, um weiterhin eine hohe Lebensqualität am Ort zu haben. 4. Was wollten Sie als Kind werden und was wurde aus Ihrem Traum? Wagner : Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und wollte natürlich Bauer werden, weil ich gerne auf dem Feld und in der Natur arbeiten wollte. Mit der Landwirtschaft bin ich nach wie vor sehr verbunden, da ich in meinem Beruf viele Ideen zur rationellen Herstellung landwirtschaftlicher Maschinen umsetzen darf. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Wagner : Pflichtbewusst, ideenreich, stets aufgeschlossen gegenüber Neuem, zuverlässig sowie zielgerichtetes und vorausschauendes Vorgehen. 6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ellgau ? Wagner : Es gibt in Ellgau viele attraktive Plätze. Besonders gerne aber sitze ich auf dem Bänkchen an der Fischerhütte, dort genieße ich die Ruhe und die wunderbare Natur. 7. Was soll das nächste Projekt im Zuge der Dorferneuerung werden? Wagner : Die Umnutzung und die Sanierung des alten Lagerhauses als Feststadel mit Festplatz. Steckbrief Alter 56 Jahre



56 Jahre Aufgewachsen in Ellgau



in Wohnort Ellgau



Familienstand verheiratet



verheiratet Kinder drei; Sohn 34 Jahre, Töchter (Zwillinge) 29 Jahre



drei; Sohn 34 Jahre, Töchter (Zwillinge) 29 Jahre Ausbildung und Beruf Maschinenschlosser, Weiterbildungen zum Maschinenbaumeister (HWK) sowie Maschinenbautechniker, seit 2012 Leiter Technologie- und Prozessentwicklung.



Maschinenschlosser, Weiterbildungen zum Maschinenbaumeister (HWK) sowie Maschinenbautechniker, seit 2012 Leiter Technologie- und Prozessentwicklung. Hobbys Gartenarbeit, Walking und Radfahren



Gartenarbeit, Walking und Radfahren Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Gemeinderat und Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der VG Nordendorf , stellvertretender Ortsvorsitzender CSU-Ortsverband, Mitgliedschaft in den Ellgauer Vereinen, lizenzierter Jugendleiter.



Gemeinderat und Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung der VG Nordendorf , stellvertretender Ortsvorsitzender CSU-Ortsverband, Mitgliedschaft in den Ellgauer Vereinen, lizenzierter Jugendleiter. Entspannung finde ich bei meiner Familie, beim Spazierengehen mit meiner Frau Carmen in der freien Natur und bei der Gartenarbeit.

