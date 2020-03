vor 36 Min.

Sieben Neue im Rathaus

Viele neue Gesichter im Gemeinderat. Bis zur Stichwahl ist unklar, wer Rathauschef wird. Wie sich die Sitze verteilen

Von Michaela Krämer

Wer der neue Bürgermeister in Welden wird, ist noch unklar. Bis zum 29. März müssen sich die neu- oder wiedergewählten Räte gedulden. Von insgesamt 16 Kandidaten haben sieben neue den Einzug in den Marktgemeinderat geschafft und werden in den kommenden sechs Jahren über die kommunalpolitische Zukunft des Marktes mitbestimmen.

Die CSU hat künftig fünf Sitze (einen Sitz mehr als bei der letzten Wahl), die BGM kommt auf vier Sitze (unverändert), die FWV auf drei (unverändert), die neue Liste WiR (neu im Marktgemeinderat) auf zwei Sitze, ÖDP und die AfD (beide sind neu im Marktgemeinderat) auf je einen Sitz. Der Anteil der Frauen hat sich nicht verändert und ist bei vier geblieben. Durch den Wegfall der SPD hat sich die neue Liste WiR etablieren können. Waltraud Pfenning und Thomas Knöpfle (vormals SPD) haben sich für die Liste WiR als Ratskandidaten zur Verfügung gestellt und sind auch wiedergewählt worden.

Vor dem Marktgemeinderat steht ein Berg von Aufgaben, der in den nächsten Jahren umgesetzt werden muss. Eine gut gefüllte Haushaltskasse lässt jedoch Spielraum für große Projekte zu. Aber auch das Gemeinwohl wird im Markt Welden großgeschrieben.

Für die beiden Bürgermeisterkandidaten Stefan Scheider und Günter Lewentat ist das Rennen noch nicht gelaufen. Am 29. März geht es in die Stichwahl. Beide Kandidaten waren vom Ergebnis überrascht – Stefan Scheider positiv, für Günter Lewentat hingegen lief es vorerst enttäuschend. Für beide heißt es, sich noch mal anstrengen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.

