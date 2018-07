vor 51 Min.

Sieben mal die 1,0 in Gersthofen: Ist das Abitur zu leicht?

Im Augsburger Land gibt es an jedem Gymnasium mindestens einmal die 1,0. Welche Rolle dabei die mündliche Prüfung spielt.

Von Jana Tallevi

Nein, so etwas hat Schulleiter Peter Krauß noch nicht erlebt. 40 Jahre ist er schon Lehrer, einen Abischnitt von 1,0 hatte dabei immer mal wieder ein Schüler. Doch in diesem Jahr gab es am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen gleich siebenmal die Bestnote – bei 117 Abiturienten. Im nicht fernen Krumbach waren es am Simpert-Gymnasium fünf von nicht einmal 100 Abiturienten, ähnlich am St-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen. Kann das sein? Bereits im Frühjahr hatte sich der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, zu Wort gemeldet mit der Aussage, dass das Abitur zu einfach sei. Man könne aus der Masse der glatten Einser-Abiturienten die wirklich Herausragenden nicht mehr erkennen.

Tatsache ist, dass in Bayern bereits 2016 knapp zwei Prozent aller Schüler die Bestnote erreicht hatten, zehn Jahre zuvor war es knapp ein Prozent. Ein Trend, der ganz ähnlich in fast allen Bundesländern zu beobachten ist. Dabei gibt es eine Erklärung, was sich in dieser Zeit tatsächlich verändert hat: Die Gewichtung der mündlichen Leistungen der Schüler ist stärker geworden. Mündliche und schriftliche Noten zählen inzwischen gleich viel.

Eine Prüfung in Mathematik und eine in Deutsch ist verpflichtend

Das lässt auch Peter Krauß als eine Erklärung für die guten Leistungen der Abiturienten gelten. Doch das allen reiche nicht aus. Denn der Schulleiter macht ganz klar deutlich: Leichter seien die schriftlichen Prüfungen nicht geworden – weder im Vergleich zum alten neunjährigen Gymnasium, noch in den vergangenen Jahren. Er macht hingegen auf einen anderen Trend aufmerksam: Während im alten, neunjährigen Gymnasium kaum einmal ein Schüler durch die Prüfungen rasselte, komme das inzwischen bald in jedem Jahrgang vor. Grund sei wohl, dass inzwischen eine Prüfung in Mathematik und eine in Deutsch verpflichtend sei. Wer in einem der Fächer eine Schwäche habe, hätte das früher noch abwählen können, jetzt nicht mehr. „So gesehen, ist das Abitur sogar schwieriger geworden.“

Einer, der dabei war, ist Tom Papke aus Diedorf. Der 18-Jährige hat als einziger Schüler des Schmuttertal-Gymnasiums den Schnitt von 1,0 erreicht. Er gibt zu: „Mir ist das relativ zugeflogen.“ Im Vergleich zu den zwei Jahren Qualifikationsstufe mit ihren vielen Klausuren habe er die Zeit der Abiturprüfungen als regelrecht entspannend empfunden. Aber er gibt zu: Weil die mündlichen Leistungen mehr zählen, würden sich sicher fast alle Schülerinnen und Schüler verbessern. Dennoch: Er selbst hätte, wenn er seine Abschlussfächer hätte aussuchen können, Deutsch abgewählt. Und gerade diese Abiturprüfung sei in diesem Jahr besonders schwer gewesen, betont Peter Krauß.

Deutsch-Abitur wird immer mehr zu einer schwierigen Hürde

Neben den Gymnasien in Diedorf, Neusäß und Gersthofen, die in diesem Jahr alle mindestens einen Absolventen mit Spitzennote dabei haben, gibt es auch eine Schule, die im allgemeinen Abitur die Topnote in diesem Jahr nicht vergibt. Das ist die Fach- und Berufsoberschule in Neusäß. Deren Schulleiter Jürgen Wunderlich sagt, dass die schriftlichen Aufgaben der Abschlussprüfungen gleichbleibend anspruchsvoll seien. Im Gegensatz zum Gymnasium zählt an der Fachoberschule die mündliche Leistung nicht so stark, doch auch hier müssten Deutsch und Mathematik sowie Englisch verpflichtend als Abschlussprüfung abgelegt werden. „Wir haben viele 3er Schnitte“, so Wunderlich. „Bei uns werden die Schüler schlechter.“ Tatsächlich würden erst seit ein paar Jahren auch jene Fachabiturienten zum allgemeinen Abitur zugelassen, die dort einen Schnitt von 3,0 hätten. Zuvor war der Zugang strenger. Gerade das Deutsch-Abitur werde für immer mehr Fachoberschüler zu einer schwierigen Hürde.

Freilich nicht zu vernachlässigen sei außerdem die persönliche Leistung der Schüler, macht der Schulleiter des Paul-Klee-Gymnasiums klar. Es sei schon ein beeindruckender Jahrgang gewesen, den es dieses Jahr an der Gersthofer Schule gegeben habe. „Das ist wie beim Wein.“ Und was macht man nun mit Solche einem Spitzenabitur? „Ich habe mich für Medizin und für Molekularmedizin beworben“, sagt Tom Papke. Aber auch für Wirtschaftsinformatik. Die Verbindung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, die reize ihn schon sehr.

