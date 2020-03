vor 36 Min.

Sieben neue Räte in Ellgau

Die Wahlbeteiligung lag in Ellgau zur Kommunalwahl 2020 bei 78 Prozent. Damit gingen in Ellgau die meisten Bürger zur Wahl – im Vergleich zu den anderen Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. Wie bereits berichtet, setzte sich Christine Gumpp (Freie Wählergruppe Ellgau) mit knapp 63 Prozent gegen Alfred Wagner ( CSU Ellgau) durch.

So viele Stimmen konnten die Räte auf sich verbuchen: Christine Gumpp (968), Johannes Gollinger (814), Ulrich Mordstein (731), Ute Lichti (706), Alfred Wagner (653), Jürgen Schafnitzel (647), Sabine Rieger (614), Andreas Rohr (556), Reinhold Schröttle (479), Johannes Gumpp (448), Christine Baumgartner (399) und Walter Bobinger (334). Nimmt Christine Gumpp ihr Amt als Bürgermeisterin an, macht sie damit einen Platz im Gemeinderat frei. Fabian Wenninger kandidierte für die Freie Wählergruppe Ellgau und erhielt 428 Stimmen. Damit könnte er in den Gemeinderat einziehen, sobald Gumpp in den Sessel des Rathauschefs wechselt.

Christine Gumpp, die seit 1996 im Gemeinderat sitzt und seit 2008 Vize-Bürgermeisterin von Ellgau ist, wird zum 1. Mai ihren Platz im Gremium gegen den Chefposten tauschen. Im Gremium sitzen mit Wagner, Rohr, Gollinger, Mordstein und Lichti fünf Räte, die bereits die vergangene Amtsperiode mit Gumpp gemeinsam bestritten haben. Sieben Neue werden hinzustoßen. Von den zwölf Sitzen im Gemeinderat werden acht mit Kandidaten der Freien Wählergruppe Ellgau besetzt (Gollinger, Mordstein, Lichti, Schafnitzel, Rieger, Schröttle, J. Gumpp und Wenninger). Vier Sitze hält die CSU Ellgau (Wagner, Rohr, Baumgartner, Bobinger). (brast)

