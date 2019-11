21.11.2019

Sinatra-Songs unter der Dusche

Einfach umwerfend sind all die familiären Verwirrungen für Monika Leitner (Sarah Kraus) und ihren Mann Alfons (Christian Enderle).

Zwischen Ming-Vase und Maxi-Cosy: Die Komödie „A ganz normale Familie“ hat am Freitag in Unterschöneberg Premiere

Monika und Alfons Leitner haben ihr Leben und ihre Familie im Griff: Der Sohn studiert Medizin, die ältere Tochter ist glücklich verheiratet, die jüngere zieht zur Ausbildung nach Augsburg. Noch rasch die Wohnung entrümpeln und Überflüssiges auf den Flohmarkt bringen, dann winkt die ersehnte Zweisamkeit. Mit diesem Idyll beginnt die Komödie „A ganz normale Familie“ von Harald Helfrich, die am Freitag, 22. November, um 20 Uhr im Lagerhaus Unterschöneberg Premiere hat.

Doch so viel Harmonie wäre kein Stoff für eine Komödie, und so kommt es für die Leitners (Sarah Kraus und Christian Enderle) Schlag auf Schlag: Sohn Charly (Simon Litzel) wirft seine Lebenspläne (oder eher die seiner Eltern?) über den Haufen, Tochter Manuela (Christine Rieger) will sich von ihrem Mann Rudi (Christoph Seidl) trennen, und Nesthäkchen Anni (Sandra Bulla) hat schon nach einem Tag genug von ihrer Wohngemeinschaft. Als sich dann auch noch die nervige Nachbarin (Sabine Albrecht) mit einer (fast) echten Ming-Vase bei den Leitners einquartiert und unter der Dusche Frank-Sinatra-Hits trällert, ist das Chaos perfekt – bis Peggy (Sabrina Seidl) aus Chemnitz mit ihrem Baby im Maxi-Cosy auftaucht.

Sabine Albrecht und Stefan Baur haben die Komödie „A ganz normale Familie“ mit der Theatergruppe Unterschöneberg inszeniert. Das Stück ist nach der Premiere noch dreimal zu sehen: am Samstag, 23. November (ausverkauft), sowie am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, jeweils um 20 Uhr. Karten können von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 08295/6692857 bei Familie Seidl vorbestellt werden. (hwe)