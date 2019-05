vor 18 Min.

Sind die Nächte im Augsburger Land zu hell?

Auch nachts ist die Wallfahrtskirche in Biberbach zu sehen. Jeden Tag wird sie bis Mitternacht mit LED-Scheinwerfern beleuchtet. Die Farbe des Lichts folgt dabei dem liturgischen Kirchenjahr. Während die Fassade der Kirche zur Fastenzeit violett leuchtet, erstrahlt sie ab Mai in blau.

Beleuchtete Fassaden und Straßenlaternen schaden Mensch und Natur. Die soll sich ändern. Doch mancherorts lässt sich das Licht nicht einfach abschalten.

Von Felicitas Lachmayr

Wenn Christoph Mayer abends in den Himmel blickt, kann er die Sterne funkeln sehen. In klaren Nächten schwebt das weiße Band der Milchstraße über ihm. Denn rund um die Sternwarte in Violau ist der Himmel schwarz. „Der Ort zählt zu den dunkelsten Flecken im Landkreis“, sagt Mayer. Doch nicht überall im Augsburger Land gehen nachts die Lichter aus.

Beleuchtete Fassaden, Reklamen und Straßenlaternen bringen Licht ins Dunkel – zum Leidwesen von Mensch und Natur. Denn das künstliche Licht kann nach Ansicht von Experten nicht nur den menschlichen Biorhythmus durcheinanderbringen, sondern schadet auch Insekten. Sie werden vom grellen Licht angezogen und sterben erschöpft unter den Laternen oder werden gefressen. Die bayerische Staatsregierung will der zunehmenden „Lichtverschmutzung“ etwas entgegensetzen. Ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, dass öffentliche Gebäude wie Schlösser, Rathäuser, Kirchen und Ämter ab 23 Uhr nicht mehr angestrahlt werden – ein Vorstoß, der auch zahlreiche Gebäude im Landkreis treffen könnte.

Ab Mai leuchtet die Kirche blau

Die Wallfahrtskirche in Biberbach wird von mehreren LED-Strahlern beleuchtet. Die Farbe des Lichts folgt dabei dem liturgischen Kirchenjahr, weiß Pfarrer Ulrich Lindl. Im Advent und zur Fastenzeit erstrahlt die Fassade violett, ab Mai leuchtet sie blau. Allerdings nur bis Mitternacht. Dann schaltet sich das Licht automatisch aus. „Die Frage, wie viel Licht notwendig ist, kann man sich schon stellen“, sagt Lindl. Manche Straßen oder Reklametafeln würden übermäßig beleuchtet und als störend empfunden. Doch bei der Kirche sei das nicht der Fall. „Die Resonanz über die Beleuchtung ist positiv“, sagt Lindl. Die Kirche gewinne an Ausstrahlung. Um Energie zu sparen und Insekten zu schützen, habe man schon vor eineinhalb Jahren auf LED-Lichter umgestellt. Lindl hätte aber nichts dagegen, die Lichter schon eine Stunde früher abzustellen.

In Gersthofen werden das Rathaus, die Pestalozzi-Grundschule und der Turm vor dem Ballonmuseum die ganze Nacht angestrahlt. Mit der Beleuchtung würden prägende Gebäude in Szene gesetzt, sagt Ann-Christin Joder. Lediglich im März gingen die Lichter für eine Stunde aus. Die Stadt beteiligte sich damit an einer weltweiten Klimaschutz-Aktion. In der Vergangenheit stand beim Thema Nachhaltigkeit die Beleuchtung nicht so sehr im Fokus, sagt Joder. Doch die Umstellung auf LED-Licht werde kommen. Es bleibe abzuwarten, welche Regularien die Staatsregierung verabschiedet. Die Stadt werde sich in jedem Fall für mehr Nachhaltigkeit einsetzten.

Jede Nacht bis 1 Uhr im LED-Scheinwerferlicht

In Schwabmünchen steht der Wasserturm seit zwei Jahren jede Nacht bis 1 Uhr im LED-Scheinwerferlicht. Die geplanten Einsparungen seitens der Staatsregierung hält Hauptamtsleiter Markus Rohrer für nachvollziehbar. „Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung ist der Vorschlag sicher in gewissem Umfang geeignet“, sagt er. Da es sich beim Wasserturm um ein stadtbildprägendes Gebäude handelt, bleibe abzuwägen, zu welchen Zeiten die Beleuchtung künftig in Betrieb sein wird.

Für Christoph Mayer von der Sternwarte Violau ist jede Lichtquelle weniger ein Gewinn. „Es kommen Schüler aus München zu mir, die noch nie den Mond oder Sterne über der Stadt gesehen haben.“ Mayer kritisiert: „Oft strahlen Lichtkegel am Gebäude vorbei.“ Bei Straßenbeleuchtungen ließe sich jede Menge Licht einsparen. Allerdings spiele auch das Wetter eine Rolle. Bei Nebel oder Regen werde das Licht noch stärker reflektiert. Die Folgen der Lichtverschmutzung sind selbst im dunklen Violau sichtbar. „Früher habe ich nachts die Hand vor den Augen nicht mehr gesehen. Die Sterne waren zum Greifen nah“, sagt Mayer. Diese Brillanz gebe es heute nur noch an wenigen Tagen im Jahr.

Infrarotlicht allein reicht nicht aus

Doch mancherorts lässt sich das Licht nicht einfach abschalten. In der JVA Gablingen sind grelle Scheinwerfer ein echter Sicherheitsfaktor. Infrarotlicht allein reicht nicht aus, sagt Anstaltsleiterin Zoraida Maldonado de Landauer. „Wir werden sicherlich eine Ausnahme von der Regelung bekommen.“ Denn die 150 Kameras um das Gefängnis herum brauchen Licht.

