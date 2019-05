vor 17 Min.

Slackline mit den Naturfreunden

Gersthofer Verein eröffnet neues Areal. Das bietet noch mehr

Lange Jahre befand sich auf dem Areal an der Gersthofer Westendstraße die Gärtnerei Ortolf. Vor einem Jahr übernahmen die Naturfreunde Gersthofen das zwei Hektar große Gelände in der Nähe des Park-and-ride-Platzes westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und gestalteten es mit großem Aufwand um. Am Samstag, 11. Mai, wird es offiziell eröffnet.

Die Stadt hatte dem Alpenverein und den Naturfreunden das Areal inklusive des Gebäudes der ehemaligen Baumschule zur Verfügung gestellt. Denn die beiden Vereine hatten an ihren bisherigen Domizilen keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr für die Zukunft.

Der offizielle Teil beginnt am Samstag um 10 Uhr. Dabei ist neben dem Bürgermeister Michael Wörle unter anderem auch der Landesvorsitzende der Naturfreunde Bayern, Christian Schwarzkopf.

Doch auch die eigentlichen Nutzer sollen in den Genuss des neuen Freizeitgeländes kommen: Ab 13 Uhr können die Besucher das völlig neu gestaltete Vereinsareal kennenlernen. Es bietet vom Bike Park über eine Blumen- und Insektenwiese bis hin zum Beachvolleyballplatz, Slackline-Angeboten und einem Teichbiotop noch einiges weitere mehr. Das Gelände haben die Naturfreunde selbst aufwendig neu gestaltet. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. (AL)

