vor 48 Min.

Slip für 3,99 Euro in Markt entwendet?

Als eine Rentnerin in Diedorf die Kasse passiert, schlägt das Sicherungsetikett Alarm.

Eine 75-jährige Rentnerin war am Freitagnachmittag gegen. 14.10 Uhr beim Einkaufen im KIK in Diedorf. Dort hatte sie Waren im Wert von 14,17 Euro eingekauft und bezahlt. Als sie Kasse passiert hatte, schlug ein Sicherungsetikett eines Slip Alarm. Bei einer Nachschau in ihrer Tasche wurde dann nach Angaben der Polizei ein nichtbezahlter Slip im Wert von 3,99 Euro aufgefunden. Die Rentnerin gab an, dass dies ein Versehen war, da sie ausreichend Bargeld bei sich hatte, da sie gerade bei der Bank war. (lig)

