vor 35 Min.

So bleiben Sie im Auto cool

Auf was man bei der Klimaanlage im Wagen achten muss.

Wenn in diesen Tagen im Auto die Klimaanlage streikt, ist Coolbleiben schwierig. Denn wenn das passiert, liegt es oft an Versäumnissen bei der WartungDiese ist meist nicht Bestandteil der regulären Fahrzeuginspektion.

A.T.U-Klimaanlagenexperte Franz Eiber erklärt, was Autofahrer tun können, um teure Folgeschäden zu vermeiden. „Wer lange Freude am Kühlkomfort in seinem Wagen haben möchte, sollte einmal pro Jahr den Pollenfilter und die Klimaanlage überprüfen und alle zwei Jahre die gesamte Anlage warten lassen“, betont Eiber. Aus technischen Gründen verflüchtigen sich jährlich circa zehn Prozent des Kühlmittels in der Klimaanlage. Der Schwund hat negative Auswirkungen sowohl auf die Kühlleistung als auch auf die Klimaanlage selbst.

Wer unter Heuschnupfen leidet, sollte nach Empfehlung der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst auf einen jährlichen Austausch seines Staub- und Pollenfilters achten. Der Filter, der in jeder Kfz-Klimaanlage verbaut ist, stellt einen effektiven Schutz für Allergiker dar. Hat er sich jedoch erst einmal mit Partikeln zugesetzt, verliert er nicht nur seine Schutzfunktion, sondern kann auch zur Brutstätte für Schimmelpilze und Bakterien werden.

Aber nicht nur im vorgeschalteten Filter, auch im Lüftungssystem der Klimaanlage selbst finden Pilzsporen und Bakterien dank der Feuchtigkeit und Wärme einen hervorragenden Nährboden vor. Für Abhilfe sorgt eine regelmäßige Desinfektion. Ein angenehmes Klima im Auto dient übrigens auch der Sicherheit. Laut Statistik nimmt bei steigenden Temperaturen das Unfallrisiko erheblich zu, weil sich die Fahrer schlechter konzentrieren können. (AL)