vor 48 Min.

So darf künftig in Neusäß gebaut werden

Plus Neusäß gehört zu den beliebten Wohngegenden. Ein Haus oder eine Wohnung sind begehrt. Das lockt Bauherren und Investoren an. Diese Regeln gelten künftig für die Wohnbebauung.

Von Regine Kahl

Selten sorgen trocken klingende Paragrafen für so viel Wirbel wie die neuen Regelungen in der Novelle der Bayerischen Bauordnung. Das neue Werk aus München wird in allen Stadt- und Gemeinderäten rege diskutiert, so auch in Neusäß. Im Fokus stehen die neuen Vorgaben zu den Abstandsflächen zwischen Häusern. Nach längerer Debatte hat sich der Bauausschuss dagegen ausgesprochen, sich mit einer eigenen Abstandssatzung von der neuen Bauordnung abzuheben. Damit ändert sich einiges für Bauherren.

Das hat sich für Häuslebauer geändert: Die Bauordnung sieht geringere Abstände zwischen den Gebäuden vor. Früher galt die Höhe eines Hauses (1 H) als Maßstab für die Abstandsfläche: Bei einem sechs Meter hohen Haus waren es sechs Meter. Jetzt gilt der Faktor 0,4 H, mindestens aber drei Meter Abstand. Im bayerischen Bauministerium verspricht man sich davon eine Reduzierung des Flächenverbrauchs.

Die Nachbarn spielen eine neue Rolle bei Bauvorhaben

Architekt Michael Fäustlin aus Gessertshausen stellte den Neusässer Stadträten die wichtigsten Regeln der Bauordnung vor. So sei mit den Vorgaben zu den Abstandsflächen zwischen Häusern die Belichtung jederzeit gewährleistet. "Das Licht wird nicht ausgehen", nahm er Bedenken. Fäustlin erläuterte den Hintergrund der neuen Regeln: "Wir brauchen Wohnungen in Bayern, wir müssen nachverdichten." Ein wichtiges Ziel des Freistaats sei, dass immer zuerst nachverdichtet werde, bevor außerhalb Neubaugebiete entstehen dürfen. Jürgen Kaiser von der Bauverwaltung stellte die neue Rolle von Nachbarn vor. Der Bauherr müsse künftig nur noch im Bauantrag angeben, ob der Nachbar den Plänen zugestimmt hat oder nicht. Ein Nachweis, wie bisher, durch die Vorlage von unterschriebenen Plänen sei nicht mehr erforderlich.

Das ändert sich mit der neuen Bauordnung in Bayern 1 / 7 Zurück Vorwärts Genehmigungsfiktion Für die meisten geplanten Wohngebäude gilt künftig: Wenn sich die Baugenehmigungsbehörde innerhalb von drei Wochen nach Zugang des Bauantrags nicht meldet und fehlende Unterlagen nachfordert, beginnt eine dreimonatige Fiktionsfrist. Entscheidet die Behörde innerhalb dieser Fiktionsfrist nicht, gilt der Bauantrag automatisch als genehmigt.

Bauen mit Holz Holz darf künftig in allen Gebäudeklassen verwendet werden. Das soll den Baustoff attraktiver und das Bauen nachhaltiger machen.

Abstandsflächenrecht Abstandsflächen werden auf 40 Prozent der Wandhöhe reduziert – in Gewerbe- und Industriegebieten auch weiter. Das soll den Flächenverbrauch senken. Bei Wohnbauten reicht dann das 0,4-Fache der Wandhöhe, bei Gewerbebauten das 0,2-Fache. Ein Mindestabstand von drei Metern bleibt bestehen, Gemeinden können weiterhin größere Abstandsflächen in ihrer Satzung festlegen.

Stellplatzpflicht Kommunen können die Stellplatzpflicht flexibler regeln, alternative Mobilitätskonzepte werden zugelassen.

Dachausbau Für den Ausbau von Dachgeschossen ist keine Genehmigung mehr nötig.

Einbau von Aufzügen Die Pflicht zum Einbau eines Aufzugs fällt weg, wenn der Aufwand dafür unverhältnismäßig hoch wäre.

Sonstiges Weitere Änderungen betreffen etwa den Bau von Kinderspielplätzen in Wohnanlagen, die Planung von Rettungswegen, die Ausweisung von Kfz-Stellplätzen und die Begrünung von Gebäuden. Zudem können Kommunen reine Steingärten und Kunstrasenflächen untersagen. (AZ)

Architekt Fäustlin macht die Erfahrung, dass die neue Bauordnung mächtig viel Staub aufwirbelt. So gingen allein bei der Bayerischen Architektenkammer täglich rund 100 Fragen dazu ein. Ustersbach habe beispielsweise eine bereits beschlossene Abstandssatzung inzwischen wieder zurückgenommen, genauso Aindling. Der Zweite Bürgermeister Wilhelm Kugelmann ( CSU), der die Sitzung leitete, bestätigte, dass einige Kommunen neue Abstandssatzungen bereits wieder einkassieren oder überarbeiten. Er plädierte für Einheitlichkeit. Es gebe 46 Gemeinden im Landkreis Augsburg, "wenn da jede eine eigene Satzung erlässt und das Landratsamt das Bauordnungsrecht im Einzelfall prüfen muss, dann wäre das schon der Wahnsinn". Im Fall von Neusäß komme dazu, dass eine Satzung für Ottmarshausen und Hainhofen anders aussehen müsste als eine für den Hauptort.

Kugelmann war noch ein anderer Punkt wichtig. Die Berechnung der Wandhöhe habe sich in der neuen Bauordnung geändert. Bisher wurden zur Höhe Dächer mit einer Neigung bis 45 Grad nicht mitgerechnet. Jetzt wird das Dach egal welcher Neigung dazugezählt. Kugelmann: "Die neuen 0,4 H entsprechen also ungefähr den alten 0,5 H." Dieser Aspekt gerät seiner Meinung nach in der Diskussion zu kurz.

CSU-Fraktion sieht keine Vorteile in neuer Satzung für Neusäß

CSU-Stadtrat Robert Schmidt sagte, dass sich ihm die Vorteile einer eigenen Satzung nicht erschließen. Die Stadt habe acht verschiedene Ortsteile und weiterhin die Möglichkeit, Entwicklungen über Bebauungspläne zu steuern. Auch Ute Anthuber (CSU) sprach sich dafür aus, alles so einfach wie möglich zu halten. Keine Eile eine Satzung zu erlassen sah Wolfgang Weiland von den Freien Wählern. "Alles weitere wird sich in der Praxis zeigen."

Dies war dann auch der allgemeine Tenor quer durch alle Fraktionen. Die Stadt Neusäß erlässt keine eigene Abstandssatzung und beobachtet, ob sich dieses Vorgehen so bewährt.

Bürgermeister Greiner begrüßt einheitliche Abstandsregeln

Zufrieden mit diesem Beschluss äußerte sich Bürgermeister Richard Greiner (CSU) nach der Sitzung. Nach seinem Eindruck haben andere Kommunen durch den Zeitdruck aus München aufs Tempo gedrückt und mit heißer Nadel eine Abstandssatzung gestrickt. Greiner begrüßt es, dass es deutschlandweit so mehr Einheitlichkeit gebe. Bisher mussten Architekten aus anderen Bundesländern, die Projekte in Neusäß betreuen, erst einmal über die speziellen Regeln in Bayern aufgeklärt werden.

Nach den Erfahrungen von Greiner sind bei Neubauten gar nicht die Wandhöhen der entscheidende Punkt bei den Gesprächen mit den Nachbarn. Vielmehr gehe es oft um die Zahl der Wohneinheiten, die Art der Nutzung, die Stellplätze und die Anzahl der Bewohner. Diese Probleme ließen sich auch weiterhin über das Planungsrecht der Stadt in den Griff bekommen, so Greiner. Als Beispiel nennt er die Sebastian-Kneipp-Straße in Westheim. So konnten vier Einfamilienhäuser auf relativ kleinen Grundstücken genehmigt werden. Nach Ansicht von Greiner wird die Bauberatung der Kommune in Zukunft noch wichtiger werden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen