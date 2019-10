vor 18 Min.

So ein Mordsspaß

Der TSV Deuringen hat in seiner Kriminalkomödie „Wenn drei sich morden“ bitterböse Überraschungen bereit

Von Thomas Hack

„Wer will hier wen ermorden? Wer stirbt, wer nicht? Ja und warum eigentlich?“ – diese wenigen Zeilen waren die einzige Inhaltsangabe, die das TSV-Theater Deuringen zu seinem aktuellen Stück im Vorfeld verraten hat. Und zugegeben: Besser hätten diese Sätze kaum formuliert sein können, denn jedes weitere Wort hätte wohl schon viel zu viel der unglaublich originellen Handlung vorweggenommen.

Dennoch sei hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Kriminalkomödie mit dem Titel „Wenn drei sich morden“ zum Besten gegeben, ohne dass allzu viel verraten wird. Alleine bereits der Beginn der Handlung offenbarte sich bei der Premiere in der TSV-Halle als gelungener Auftakt zu einem dreistündigen Bühnenvergnügen, das einige bitterböse Überraschungen für die Zuschauer in der Hinterhand hält: Die Biologie-Studentin Uli (Franziska Bühler) richtet sich gerade in ihrer neuen Wohnung häuslich ein, als sie „zufällig“ Besuch von Handelsvertreter Oskar (Daniel Bischof) erhält. Schnell wird an seinem mitgeführten Waffenarsenal deutlich, dass er nicht nur Zahncreme verkaufen will, sondern weitaus größere Dinge beseitigen will als Karies. Doch auch Uli scheint ein tödliches Geheimnis zu verbergen – in Form eines höchst giftigen Versuchslaboratoriums mit bunt gefüllten Reagenzgläsern, die sie dank Oskar scheinbar endlich an den richtigen Mann bringen kann.

Bereits zu diesem Zeitpunkt liegt durchgehend eine knisternde Spannung im Raum, doch zwei weitere Tatsachen machen die Situation nicht gerade entspannter: Zum einen ist die junge Biologin kein Einzelkind, sondern aufgrund einer eineiigen Zwillingsschwester auch als Mordopfer durchaus verwechselbar, zum anderen taucht in der mörderischen Bude unverhofft noch eine weitere Handelsvertreterin namens Ingeborg (Franziska Stark) auf, die ebenfalls ihre tödlichen Waffen im Reiseköfferchen mit sich führt.

Das kurzweilige Stück lebt zum einen durch herzerfrischende Wortspielereien und die kongeniale Situationskomik, zum anderen aufgrund der völlig unterschiedlichen Charaktere, welche von den Darstellern rundum überzeugend verkörpert wurden: Die bestimmende Herrschernatur Ulis kontrastiert auf humorvolle Weise mit den Charakterzügen Oskars, der mit seiner immer verzweifelter erscheinenden Gesichtsakrobatik auch ohne Worte ständig für Schenkelklopfer im Publikum sorgt. Im Gegensatz dazu steht wiederum die neckische, aber eiskalt berechnende Ingeborg, herrlich von Franziska Stark in Szene gesetzt. Auch die technischen und visuellen Effekte machen bei diesem Stück gehörigen Spaß: So werden unsichtbare Telefonpartner als Videoprojektionen auf der Bühne eingeblendet, der nächtliche Lauf des Mondes geschickt durch Spot-Scheinwerfer simuliert oder der Kassettenrekorder als Quelle für stimmungsvolle Hintergrundmusik mit einbezogen. Doch wer nun erwartet, vor allem Klamauk und triviale Verwechslungsgeschichten zu sehen, wird bei dieser Aufführung eines besseren belehrt werden: Die Handlung wird in der Tat kontinuierlich spannungsgeladener, bis man am Ende kaum mehr zu atmen wagt und alle Handgriffe auf der Bühne aufs Genaueste mitverfolgt. Doch wer wird am Schluss nun von wem erstochen, erschossen oder vergiftet werden? So viel ist sicher: So mancher spielt hier ein falsches Spiel und dann ist doch nichts so, wie es scheint. Ganz sicher? Todsicher!

Das Theaterstück „Wenn drei sich morden“ wird noch am Freitag, den 11., und Samstag, den 12. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der TSV-Theaterhalle Deuringen gezeigt werden.

