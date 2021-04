So entstand das neue Musikvideo von Tina Schüssler

Plus Mit ihrer neuen Band produziert Tina Schüssler aus Neusäß Musikvideos an einer Tankstelle in Horgau und unter der Brücke in Diedorf. Sogar die Polizei wurde informiert.

Die vielen Radfahrer wunderten sich. Irgendwie kam ihnen die ziemlich verwahrlost aussehende Frau, die in der kleinen Bahnunterführung zwischen Vogelsang und Diedorf zwischen alten Decken und jeder Menge Plastikflaschen ihr Nachtlager aufgeschlagen hatte und wüst einen Rollerfahrer und zwei vorbeilaufende Passanten beschimpfte, bekannt vor. "Alles gut", wurden die von der vermeintlich Obdachlosen mit der brennenden Zigarette im Mund und der Weinflasche in der Hand beruhigt. "Wir drehen hier nur." Kameras und Scheinwerfer machten schnell klar, dass es sich hier um Filmaufnahmen handelt. Bei der obdachlosen Pennerin indes handelte es sich um Tina Schüssler. Die dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1 dreht derzeit durch - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Seit Februar steht die 46-Jährige fast ununterbrochen vor der Kamera. Vor Ostern drehte sie in der Hamburger Kultkneipe "Die Ritze" auf der Reeperbahn in St. Pauli. Im Trash-Movie "Macho Man 3" von Produzent Peter Althof spielte sie eine Boxerin, stand dabei im selben Boxring wie auch schon die Legende Muhammad Ali. Zuletzt wurden an verschiedenen Schauplätzen im Augsburger Land Musikvideos für die neue CD mit ihrer neu formierten Band produziert.

Das Musikvideo wird in einer Tankstelle in Horgau gedreht

Im Bistro ihres PM7-Studios in Diedorf spielt eine Szene, in der Tina Schüssler im Mittelpunkt eines Streits zwischen zwei Männern steht, die sich schließlich wild um sie prügeln. Für die rauchschwadengeschwängerte Luft in der üblen Spelunke ist ab sofort unser Reporter zuständig, der sich eigentlich nur ein Bild von den Dreharbeiten machen wollte. Auf Kommando von Kameramann Chris Scholz (ccp Media) bedient er fortan die Nebelmaschine.

Unser Redakteur Oliver Reiser durfte als Statist einen Betrunkenen an der Bar darstellen. Im Hintergrund wurde geschlägert. Foto: Privat

Doch damit nicht genug: Ehe er sich versah, landete er sogar mitten im Film. Nach einem Corona-Test durfte er als Statist einen Gast mimen, der völlig betrunken an der Bar saß. "So schnell geht das bei uns", lacht Tina Schüssler. "Auch die zweite Rolle war perfekt für ihn, als er mit dem Roller durch die Bahnunterführung gebrettert ist und ich leere Flaschen nach ihm geworden habe."

Entwarnung nach dem Tankstellenüberfall in Horgau. Von links Christian Scholz (ccp Media), Tina Schüssler, Thomas Sedlmeier, Angi Papa, Herbert und Dani Becker, Jan Skirde und Sascha Gutmann. Foto: Pm7-studios

Kräftig eingenebelt wurde am Ende des Tages auch eine Tankstelle in Horgau. "Es wird einen bewaffneten Überfall geben. Falls Meldungen eingehen - das bin ich", hatte Tina Schüssler den Chef der Polizeiinspektion Zusmarshausen im Vorfeld informiert. "Wir bekommen so tolle Locations für unsere ganzen Filmideen und dürfen diese überall umsetzen", freute sich das Energiebündel. Auch die Tankstellen-Pächter Herbert und Daniela Becker waren begeistert, beim Dreh dabei sein zu dürfen: "Wir wissen, was Tina in jedem Bereich leistet, und sind sehr stolz, sie bei ihrem wachsenden Erfolg in der Musikszene erleben und unterstützen zu können.“

Für neue CD drehte Tina Schüssler an Schauplätzen im Augsburger Land. Unter anderem in einer Bahnunterführung zwischen Diedorf und Vogelsang. Video: Oliver Reiser

Nostalgiedreh in der Staudenbahn

Bereits im Februar, als noch Schnee lag, wurde in der Staudenbahn gedreht. Ein kalter Wind pfiff durch das Haltestellenhäuschen, dann hörte man das Summen der Gleise. Und schon war es vorbei mit der Ruhe. Ein Bassgroove knallte durch die Luft und eine kräftige Stimme war zu hören, als Staudenbahnchef Hubert Teichmann mit seinem Sohn Ludwig die Türen öffnete. Auch die beiden durften beim Musikvideo zum Song "Roter Faden" mitwirken, der in nostalgischer Atmosphäre spielt.

Die Neue Deutsche Härte von Tina Schüssler erwischt auch die Staudenbahn. Geschäftsführer Hubert Teichmann und sein Sohn Ludwig chauffierten den rollenden Drehort durch die Stauden. Foto: Pm7-studios

Die beiden Musikvideos sind zwei Songs von insgesamt zwölf, die auf der neuen Scheibe "Schuldig" von Tina Schüssler vertreten sein werden. Das Genre "Neue Deutsche Härte" passt wie die Faust aufs Auge zu der dreifachen Box-Weltmeisterin. Mit brachialer Stimmgewalt haut die Powerfrau den Zuhörern ihre Songs um die Ohren.

"Ich arbeite hart für meinen Erfolg. Nichts fällt einem in den Schoß. Ich schreibe und komponiere meine Songs, habe ein Duo, eine Band, ein Unternehmen, mache Moderationen und rutsche immer mehr ins Schauspiel. Es spornt mich unglaublich an, was gerade um mich herum passiert. Ich bin rund um die Uhr gefordert." Davon konnten sich auch ihre Mitstreiter Sascha Gutmann (Gitarre), Thomas Sedlmeier (Bass) und Jan Skirde (Schlagzeug) überzeugen, denn die Dreharbeiten dauerten insgesamt 23 Stunden am Stück.

So sieht neue deutsche Härte aus. Tina Schüssler mit ihrer Band (von links) Gitarrist Sascha Gutmann, Bassist Thomas Sedlmeier und Schlagzeuger Jan Skirde. Foto: Pm7-studios

Tina Schüssler tritt auf dem Augsburger Moritzplatz auf

Veröffentlichen möchte sie das Album allerdings erst, wenn Corona wieder Events und Festivals zulässt. "Das aktuelle Album 'Verwirrte Welt' ist mehr oder weniger verpufft, da die geplante Europa-Tour dazu mit Bonfire nicht stattfinden konnte", befindet sich die Powerfrau nun in Wartestellung. Aber keinesfalls im Ruhemodus. Sie dreht gerade für drei öffentlich-rechtliche Fernsehsender, wird im Sommer etwas ganz Großes auf Schloß Pichl drehen. Von Music-World-Chef Martin Wiesenbauer wurde sie gerade zum "Artist of the month" gekürt.

Am Samstag, 24. April, ist Tina Schüssler als Deutschlands einzige Musikerin, die ein offizieller Artist der Umweltorganisation Sea Sheperd ist, mit ihrem Duo TS Special auf der Demo beim internationalen Tag der Abschaffung von Tierversuchen von 11 bis 15 Uhr auf dem Moritzplatz in Augsburg zu hören.

