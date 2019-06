vor 52 Min.

So geht es am Raiffeisengebäude in Kutzenhausen weiter

Einen Schritt voran ging es bei der Neugestaltung des Giebels am früheren Raiffeisengebäude in Kutzenhausen. Architekt Roland Rieger unterbreitete dem Gemeinderat dazu verschiedene Vorschläge.

Ein Architekt macht einen neuen Vorschlag für den Umbau. Es geht auch um Barrierefreiheit. Ein anderes Thema sorgt für Diskussionen.

Von Siegfried P. Rupprecht

Ein großes Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die Satzungsbeschlüsse zu den Agawanger Bebauungsplänen Östlich der Bucher Straße und Am Höllweg. Dabei gab es vor allem beim Letzteren etliche Anregungen, Bedenken und Einwände von Behörden und Bürgern aufzuarbeiten. Vorangetrieben wurde zudem die Neugestaltung des Giebels am ehemaligen Raiffeisengebäude.

Beim Projekt Östlich der Bucher Straße wurde die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans in einem Parallelverfahren abgewickelt. Die Gemeinde plant auf einem Flurstück ein neues Mischgebiet. Ziel ist es, dort der Karosseriebaufirma Steinle eine Betriebserweiterung zu ermöglichen. Das Plangebiet liegt mit rund 4000 Quadratmetern im Süden des Ortsteils Agawang an der Verbindungsstraße zu Kutzenhausen. Die Kommune will dort eine bestehende Nutzungslücke am Rand des Siedlungsgebiets schließen. Anregungen zur Erschließung und zur Versickerung des Oberflächenwassers wurden aufgenommen.

Beim Bebauungsplan Am Höllweg waren die Einwände inhaltlich umfangreicher. Auch hier ging es um die Versickerung von Oberflächenwasser, durch das Ober- und Unterlieger nicht geschädigt werden dürften sowie um die Biogasanlage, die in ihrem Betrieb durch die heranrückende Bebauung nicht beeinträchtigt werden dürfe. Dieser Einwand wurde dahingehend zurückgewiesen, dass weder von der Biogasanlage noch durch den nördlich gelegenen Rinderstall eine Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse zu erwarten sei. Zudem stehe für den Betrieb noch Entwicklungspotenzial offen.

Planungen zum Hochwasserschutz abschließen

Gleich mehrere schwerwiegende Einwände brachte ein Anwalt im Auftrag seiner Mandanten vor. Er verwies bei dem Bebauungsplan unter anderem auf eine fehlerhafte Verfahrenswahl sowie eine unterlassene Ermittlung und Bewertung der Innenentwicklungspotenziale. Demgegenüber begründeten Gemeinde und Planungsbüro aus ihrer Sicht die Rechtsgültigkeit der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung und damit die Aufstellung des Bebauungsplans. Beim Thema Innenentwicklungspotenziale sah die Gemeinde die Darstellung als ausreichend an. Diese seien weder vom Landratsamt oder der Regierung von Schwaben beanstandet worden. Bevor jedoch denkbare Entwicklungsmöglichkeiten weiterverfolgt werden können, seien zunächst laufende Hochwasserschutzplanungen abzuschließen und umzusetzen.

Abschließend beschloss der Gemeinderat sowohl die vom Planungsbüro Steinbacher-Consult ausgearbeitete Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans Östlich der Bucher Straße als auch den Bebauungsplan Am Höllweg mit Begründung und Grünordnungsplan als Satzung.

Wird ein Aufzug eingebaut?

Bewegung kam auch in die Neugestaltung des Giebels am früheren Raiffeisengebäude. Hier schlug Architekt Roland Rieger vor, die Mauerrücksprünge am Treppenhaus aufzudoppeln, um eine einheitliche Fluchtlinie herzustellen. Außerdem sollte zur Erreichung einer durchgehenden First- und Trauflinie und damit eines homogenen Baukörpers das Dach angehoben werden. Weiter plädierte er an der Giebelseite für den Einbau von drei übereinanderstehende Gebäudeöffnungen zur verbesserten Belichtung. Bei Bedarf könne hier später ein Aufzug eingebaut werden, argumentierte er. Damit wäre das Gebäude barrierefrei.

Für die Außenfassade des Treppenhauses empfahl der Architekt eine Holzverschalung im dunklen Grauton, da die Putzstruktur des Hauptgebäudes nicht in gleicher Weise hergestellt werden könne. Der Gemeinderat nahm diese Maßnahmen zur Kenntnis und verlagerte den Beschluss wegen Kosten in die nichtöffentliche Sitzung.

Themen Folgen