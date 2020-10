vor 16 Min.

So geht es weiter beim Umbau des Brauereigasthofs Mayr

Plus Elf Wohnungen sollen in einen alten Gasthof in Hainhofen kommen. Doch der Bauantrag wird abgelehnt und es gibt eine Veränderungssperre. Wie es nun weitergeht.

Von Jana Tallevi

Damit hatte der Bauherr einfach nicht gerechnet, berichteten einige Stadträte auf der jüngsten Stadtratssitzung in Neusäß: Schon über mehrere Jahre hinweg hatte er mit der Bauverwaltung der Stadt und den zuständigen Stellen im Landratsamt darüber gesprochen, dass er in den ehemaligen Bauereigasthof Mayr im Stadtteil Hainhofen mehrere Wohnungen einbauen will.

Das alte Gebäude in Hainhofen ist denkmalgeschützt und wird seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet

Das Gebäude ist innen und außen denkmalgeschützt und wird seit Längerem nicht mehr bewirtschaftet. Doch im Bauausschuss wurde sein Antrag vor einigen Monaten abgelehnt, nun gibt es zudem eine Veränderungssperre für das Quartier in Hainhofen. Dennoch sagt Bürgermeister Richard Greiner: "Ich denke, hier ist eine gute Lösung möglich." Denn die Gespräche zwischen Verwaltung und dem Bauherrn gehen weiter.

Zuvor waren zwei Dinge gleichzeitig passiert: Während der Bauherr zunächst mit der Verwaltung grundlegende Züge der Sanierung abgesprochen hatte, wie Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf berichtete, entschied sich der Stadtrat vor etwa einem halben Jahr, im Bereich Obere Mähder in Hainhofen einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Ziele sollten sein, dort weitere Wohnmöglichkeiten zu schaffen, gleichzeitig aber auch der Schmutter genügend Raum für ein mögliches Hochwasser zu lassen und eventuell Flächen für den öffentlichen Bedarf vorzusehen. Ob der Bauantrag, der gerade zu diesem Zeitpunkt bei der Verwaltung einging, mit diesen Zielen zu vereinbaren sei, war da noch nicht abzusehen, so Adolf.

Bei dem Bauprojekt in Hainhofen geht auch um alte Bäume und Dachgauben

Einen offenen Punkt sprach Michael Frey, Fraktionssprecher der Grünen, an: Bislang sollen für das Vorhaben zwei alte Bäume auf dem Grundstück fallen. Schon allein das sei, ohne ausreichendes Gutachten, Grund genug für eine Veränderungssperre. Die wird nötig, weil das Landratsamt bereits angekündigt hat, den Bauantrag zu genehmigen. Damit es so weit nicht kommt, gibt es für die Kommunen das Instrument der Veränderungssperre.

Ein Thema, bei dem Stadtrat Hannes Grönninger (Grüne) generell rot sieht: "Droht die Genehmigung, kommt hier sofort die Veränderungssperre", sagte er. Seine Kollegin Ute Anthuber (CSU) vermutet eher ein Missverständnis: "Es gibt ja auch die Bauvoranfrage, mit der klar wird, was der Ausschuss von bestimmten Plänen hält. Vielleicht wusste das der Bauherr nicht."

Nach den neuesten Gesprächen, es geht auch um die Gestaltung des Daches mit zwei Reihen von Gauben, kann sich der Bürgermeister nun vorstellen, dass es in der Oberen Mähder zwei Geschwindigkeiten geben wird: Der zuständige Ausschuss kann in Ruhe den Bebauungsplan entwickeln. Gleichzeitig kann der Bauherr mit der Verwaltung den Bauantrag für den ehemaligen Gasthof so abstimmen, dass er zu den Zielen des Bebauungsplans passt, auch wenn dessen Details noch nicht ausgearbeitet sind. Mit einer Ausnahme könnte das Vorhaben dann so bald wie möglich umgesetzt werden.

