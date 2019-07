vor 32 Min.

So geht`s am bequemsten zur Kulturina und zurück

Anfahrt und Parkplätze: Diese Straßen im Zentrum sind gesperrt. Eine Buslinie aber hält quasi mitten im Geschehen.

Die Bahnhofstraße wird von der Kreuzung Mendelssohnstraße/Brahmsstraße bis zur Schulstraße im Zeitraum bis Montag, 5. August, gesperrt. Die Zufahrt zum City-Center ist möglich.

Die Brahmsstraße ist zwischen der Bahnhofstraße und der Ziehrerstraße gesperrt. Die Mendelssohnstraße ist von der Bahnhofstraße bis zur Einmündung Pestalozzistraße gesperrt. Die Bürgermeister-Wendler-Straße ist ebenfalls gesperrt. Der Anliegerverkehr wird ermöglicht. Wie in den vergangenen Jahren wird auch der Kreuzungsbereich Brahmsstraße an der Bahnhofstraße auf Höhe des Ballonmuseums zum Festbereich umfunktioniert.

Auch die Buslinien sind von den Sperrungen betroffen

Dadurch lässt sich unbehindert zu den Veranstaltungsorten beim Ballonmuseum gelangen. Rechtzeitig vor der Veranstaltung wird in der Mendelssohnstraße, Brahmsstraße und Bürgermeister-Wendler-Straße eine Halteverbotsbeschilderung aufgestellt. Das Halteverbot gilt auch für die dort vorhandenen Parkbuchten. Auch die Buslinien sind von den Sperrungen betroffen: So werden die Haltestellen „Gersthofen, Rathausplatz“ und „Händelstraße“ von den AVV-Regionalbuslinien von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, ganztags nicht angefahren.

Ersatzweise halten die AVV-Regionalbuslinien 52 und 54 an den Haltestellen „Strasser“, „Brucknerstraße“, „Pestalozzischule“ und „Kirchplatz“. Die AVV-Regionalbuslinie 512 fährt anstatt der Haltestelle „Rathausplatz“ die Haltestelle „Strasser“ an.

Am besten ist eine Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Haltestelle „Gersthofen, Rathausplatz“ oder Haltestelle „Strasser“. Dann sind die Besucher praktisch schon mitten im großen Festgeschehen.

500 Parkplätze in den Tiefgaragen

Wer selbst mit dem Auto fährt: Es gibt etwa rund 500 Parkplätze in den Tiefgaragen des City-Centers und des Gersthofer Rathauses in der Bahnhofstraße. Etwas weiter entfernt steht der Gersthofer Volksfestplatz an der Schubertstraße im Süden Gersthofens zur Verfügung. Auch von dort gibt’s eine Busverbindung zum Festbereich. (lig)

Themen Folgen