17:42 Uhr

So gibt es Geld für mehr attraktiven Freizeitspaß

Der Erholungsgebieteverein EVA beschließt Zuschüsse auch für Langweid, Kühlenthal und Kutzenhausen. Nun wollen zwei neue Mitglieder im Augsburger Land mitmachen.

Von Sonja Diller

Langweid investiert aktuell rund 660.000 Euro in den Freizeitspaß seiner Bürger. Der Baggersee am südlichen Ortsrand wird Schritt für Schritt zum attraktiven Erholungsgebiet. Einen großen Spielplatz, Liegeflächen, Parkplätze und Wege gibt es schon, was die vielen Besucher schätzen. Ein Multifunktionshaus mit Sanitäranlagen, Umkleiden und Räume für die Wasserwacht ist in der Planung.

Exakt 199.200 Euro steuert der Erholungsgebieteverein Augsburg (EVA) zur Anlage bei. Wie das Geld investiert wird, schauten sich die Vertreter der Mitgliedsgemeinden kürzlich im Rahmen ihrer jährlichen Mitgliederversammlung an. Die Idee hinter dem Verein ist einfach: Alle zahlen Beiträge in einen großen Topf, aus dem nach Antragstellung Geld für Projekte wieder an die Mitgliedsgemeinden verteilt wird. Dieses Jahr war Langweid Gastgeber der Jahresversammlung. Im Pfarrheim gaben EVA-Geschäftsführerin Elisabeth Burkhard und der Vorstandsvorsitzende und Landrat im Kreis Aichach-Friedberg Klaus Metzger einen Überblick zu den Aktivitäten. Ebenso weitläufig wie die Mitgliedsgemeinden verteilt sind, fließen auch die Zuschüsse.

Maßnahmen in Höhe von 900.000 Euro werden gefördert

Ein Radweg zwischen Kaufering und Landsberg wird mit 16.000 Euro gesponsert, der Markt Aindling bekam 40 Prozent seiner Investition in einen Generationenpark und der Markt Kühbach konnte sich über fast 20.000 Euro für den Bau eines Steges über die Paar freuen. Insgesamt werden Maßnahmen in Höhe von 900.000 Euro gefördert, wobei in dem Betrag auch noch nicht abgerechnete Zuschüsse aus Vorjahren enthalten sind, so Elisabeth Burgkhard.

Bürgermeisterin Silvia Kugelmann aus Kutzenhausen stellte der Versammlung die Pläne für die Sanierung des gemeindlichen Freibades vor und ging hoch erfreut mit der Zusage eines Festzuschusses über 160.000 Euro nach Hause. Eigentlich gibt es ja nur Geld für Freizeiteinrichtungen an natürlichen Seen, betonte der Vorstandsvorsitzende. Ein Freibad, das Eintrittsgelder verlange, falle nicht ganz in den Förderrahmen. Bei Kutzenhausen mache man allerdings eine Ausnahme, denn es handle sich bei dem Zuschuss für das Bad um eine Maßnahme zur Strukturverbesserung. Es gibt in der Nähe keinen Natursee und das Bad ist in der gesamten Region sehr beliebt. In Aichach entsteht schon seit rund zehn Jahren ein Grünzug an der Paar. Im Zug der Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz war die Idee entstanden, die Flusslandschaft als Freizeitgebiet aufzuwerten. Richard Brandner vom Bauamt der Stadt stellte das Projekt vor, für dessen ersten Teil der Abschlussmaßnahmen fast 150.000 Euro fließen werden. Doch auch mit kleineren Beträgen wird einiges bewegt.

Eine neue Badeinsel und Geld für den Kunstpfad

So freuen sich beispielsweise Badegäste am Kühlenthaler Weiher über eine Badeinsel und die Gemeinde über einen Zuschuss von 4230 Euro; für das den LandArt Kunstpfad in Bonstetten gibt es 7726 Euro. Zwei neue Mitglieder möchten ihre Freizeitangebote ebenfalls verbessern: der Markt Meitingen und die Gemeinde Klosterlechfeld beantragten ihre Aufnahme in den Erholungsgebieteverein Augsburg.

„Wir möchten das Gebiet um den Lech erlebbarer machen“, so der Zweite Bürgermeister von Meitingen, Werner Grimm. Man sei mit Projektgruppen bereits an der Arbeit und erhoffe sich vom EVA Anregungen. Die ökologische Entwicklung von Biotopflächen in der Naturlandschaft des Lechfeldes ist für Bürgermeister Rudolf Schneider aus Klosterlechfeld ein wichtiger Aspekt. Beide Anträge wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

