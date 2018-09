18.09.2018

So klappt der Umgang mit dem Rollator

Seniorenbeirat und Verkehrswacht bieten Kurs in Stadtbergen an

Stadtbergen Wie komme ich mit meinem Rollator am besten im Straßenverkehr zurecht? Diese und andere Fragen werden bei einem Rollatortraining vor dem Stadtberger Bürgersaal am Montag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr geklärt. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Augsburg, dem Seniorenbeirat Stadtbergen und dem Sanitätshaus Ganter statt, bei schlechtem Wetter im Bürgersaal.

Wer beim Gehen Schwierigkeiten hat und auf eine Gehhilfe angewiesen ist, stellt fest, dass es gar nicht so leicht ist, mit einem Rollator umzugehen. Wie stelle ich das Gerät auf meinen Körper ein? Auch die passende Bereifung muss gefunden und der Alltag bewältigt werden. Ob Bordsteinkante, abschüssiger Berg oder ein Gullydeckel – überall lauern Probleme, die man vor dem Benutzen eines Rollators nicht wahrgenommen hat. An welchen Türen kann ich bei Bus, Straßenbahn oder Bahn mit einem Rollator einsteigen?

Wenn man mit dem Rollator in einem Auto mitgenommen wird, stellt sich die Frage, wie man die Gehhilfe mit wenigen Handgriffen schnell zusammenlegen kann, ohne einen Werkzeugkasten zu Hilfe zu nehmen oder sich die Finger beim Zusammenfalten zu quetschen. Das Training geht auf diese Fragen ein.

Rückmeldung und Informationen bis Mittwoch, 19. September, an das Kulturbüro der Stadt Stadtbergen, Telefon 0821/2438-137, oder per E-Mail an kultur@stadtbergen.de Es wird ein Fahrdienst angeboten. Anmeldung hierfür ebenfalls bis Mittwoch.

