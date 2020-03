vor 34 Min.

So können Sie der kranken Marlene helfen

Hier die Kontaktdaten zur Familie

Großen Anteil nehmen unsere Leser am Schicksal der kleinen Marlene aus Thierhaupten, von der wir gestern berichtet haben.

Noch während der Schwangerschaft diagnostizierten die Ärzte bei dem ungeborenen Kind eine Krankheit, die im Sprachgebrauch als „offener Rücken“ bekannt ist, und operierten das Kind noch im Bauch der Mutter. So blieb ihm wahrscheinlich ein Leben im Rollstuhl erspart. Eine Folge dieser Krankheit, ein sogenannter Wasserkopf, wurde im ersten Lebensjahr mit einer Methode operiert, die in Europa noch nicht angewandt wird. Die Operation in Boston in den USA war ein Erfolg. Das Mädchen entwickelt sich seitdem kognitiv hervorragend.

Doch nun muss das Mädchen noch einmal von den Spezialisten in den USA behandelt werden, nachdem sich eine Einschränkung einstellte, die aus der Operation im Mutterleib resultiert. Die Kosten dafür sind jedoch hoch. Wer mit einer Spende helfen will, kann mit der Familie Kontakt aufnehmen unter der Adresse marlene.steinbichler@gmail.com.

