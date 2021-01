06:00 Uhr

So kommen die Tafeln in Meitingen und Neusäß durch die Corona-Krise

Plus Die Meitinger Tafel hat bis Ende Januar geschlossen, da vielen Helfern die Essensausgabe zu riskant ist. In Neusäß hat die Tafel ihr neues Zuhause bezogen.

Von Steffi Brand

Die Meitinger Tafel hat vorerst bis Ende Januar geschlossen. Vielen Helfern ist angesichts der Corona-Pandemie die Essensausgabe zu riskant. In Neusäß hat die Tafel Anfang Januar ihr neues Zuhause bezogen – und an viele Sicherheitsmaßnahmen gedacht.

Bayernweit gibt es 171 Tafeln. Ehrenamtliche sind dort aktiv, um Lebensmittel abzuholen und an Bedürftige zu verteilen. Doch auch die Tafeln haben in der Corona-Krise ganz unterschiedliche Herausforderungen zu stemmen – und schaffen das nicht immer.

Tafel: Viele Helfer in Meitingen gehören selbst zur Risikogruppe

Christine Möritz, die Verantwortliche der Meitinger Tafel, die zur Ökumenischen Sozialstation gehört, musste die vorübergehende Schließung vermelden. Das hat in der Marktgemeinde ganz unterschiedliche Gründe. Ein Großteil der Helfer – sowohl Lebensmittelfahrer als auch diejenigen, die die Lebensmittel ausgeben – zählt selbst zur Risikogruppe und nimmt die Kontaktbeschränkungen sehr ernst. „Viele treffen ihre eigenen Enkel nicht“, berichtet Möritz und ergänzt: „Die Senioren haben Angst und möchten sich nicht durch die Ausgabe von Lebensmitteln zusätzlich in Gefahr bringen.“

Auch die Ausgabesituation am unteren Gebäudeeingang der Gemeindehalle sei suboptimal. Dort, wo sich einst das Rotkreuzheim befand, stehen der Tafel kleine Räumlichkeiten und ein kleiner Wartebereich zur Verfügung. Diejenigen, die draußen warten müssen, halten nicht durchweg Abstand, was die Angst der Helfenden weiter schürt. „Voraussichtlich bis Ende Januar wird die Meitinger Tafel geschlossen bleiben“, erklärt Christine Möritz.

Meitingen: Geschlossene Tafel ist nicht untätig

Mit einer Schließung reagierten im ersten Lockdown 80 von 171 Tafeln, darunter auch Meitingen. Das berichtet Peter Zilles, der Vorstand des Landesverbandes der Tafeln in Bayern. Aktuell seien etwa 20 Tafeln „geschlossen, aber nicht untätig“, weiß Zilles. Einige davon hätten ihre Weihnachtspause verlängert. Andere kämpfen mit Umsetzungsproblemen.

Auf den Corona-Schock im vergangenen Jahr reagierten die Tafeln mit Hygieneplänen, die das Tragen von Masken, Spuckschutz, die Abgabe im Freien, vorgepackte Tüten und Kartons sowie Lieferdienste umfassen, berichtet Zilles. Auch die Anzahl der Menschen, die sich zeitgleich in einem Raum befinden dürfen, um Lebensmittel bei der Tafel abzuholen, wurde auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter beschränkt.

Corona: Normaler Einkauf ist riskanter als ein Gang zur Tafel

Die Probleme, die die Tafeln zu bewältigen haben, fallen regional unterschiedlich aus. So gibt es Tafeln, die einen Helferengpass haben, weil die Fahrer und Verteiler zur Risikogruppe gehören. Doch es gibt auch ältere Menschen, die auf ihr Selbstbestimmungsrecht pochen, denen die Risiken bekannt sind und die trotzdem weiter aktiv sein wollen. Unterm Strich ist „jeder normale Einkauf risikoreicher als ein Gang zur Tafel“, erklärt Zilles.

Der Vorstand des Landesverbandes beobachtet auch einen Wandel derjenigen, die zur Tafel kommen. Er sieht, dass viel mehr Alleinerziehende, die vielleicht sogar ihre Midi-Jobs in der Corona-Krise verloren haben könnten, die Leistungen der Tafel in Anspruch nehmen. In Bayreuth, wo der Landesverband ansässig ist, kamen in den vergangenen Wochen weniger Menschen zur Tafel. Einige scheuten die nasskalten, winterlichen Wetterverhältnisse; andere wollten sich nicht mit vielen anderen Wartenden vor der Tafel anstellen. „In diesen Fällen ist die Angst größer als die Not“, erklärt Zilles.

Neusässer Tafel freut sich über mehr Platz am neuen Standort

Die Neusässer Tafel hingegen befindet sich quasi noch in der Findungsphase. Erst am 5. Januar hat sie erstmals ihre Tore an ihrem neuen Standort geöffnet. Sabine Zimmermann, Vorstand der Neusässer Tafel, ist froh, dass die Helfer die Lebensmittel nun nicht mehr am Seniorenheim Notburga verteilen müssen, sondern bei der Philippuskirche eine neue Unterkunft beziehen konnten. „Jetzt sind wir keine Gefahr mehr für die Bewohner des Pflegeheims“, freut sich Zimmermann.

Zudem hat die Tafel nun mehr Platz und mehr Lagerfläche. Die Ausgabe kann bei offenen Fenstern drinnen stattfinden – und nicht wie bisher an zwei Ausgabeständen unter einem Pavillon. Diejenigen, die Lebensmittel bei der Neusässer Tafel abholen, kommen in zwei Schichten. Das verkürze die Wartezeit.

Im Frühjahr halfen in Neusäß junge Leute beim Lieferservice

Im ersten Lockdown hatte die Neusässer Tafel auf einen Lieferservice umgestellt. Das war möglich, weil der Jugendbeirat von Neusäß den Ehrenamtlichen der Tafel jugendliche Helfer zur Seite gestellt hat, die Päckchen gepackt und ausgefahren haben. „Aktuell stemmen die Helfer der Generation 60+ die Ausgabe“, erklärt Sabine Zimmermann und ergänzt: „Unsere Helfer der Generation 70+ bleiben aktuell zuhause.“

Das Team bleibt gleich und hat sich bereits an die neuen Örtlichkeiten gewöhnt. Hinter Plexiglas und mit FFP2-Masken schützen sie sich selbst und andere. Auch die Kunden tragen hier FFP2-Masken, erklärt Sabine Zimmermann und ergänzt: „Bereits bevor Markus Söder diese Pflicht verhängt hat, haben wir unsere Kunden mit FFP2-Masken ausgestattet.“

