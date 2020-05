vor 7 Min.

So kommt die Vhs ins Haus

In Zeiten von Corona gibt es einige virtuelle Angebote

Unterricht auf einem Musikinstrument, ohne mit dem Lehrer in einem Raum zu sein? Das geht: Skype macht es möglich. Eine Sprache lernen allein von zu Hause aus und doch mit Unterstützung eines Lehrers?

Online-Unterricht ist in Corona-Zeiten, wo es um Abstand halten und Kontaktbeschränkungen geht, nun auch bei der Vhs Augsburger Land möglich.

Sie bietet einige Kurse über die Vhs-Cloud als Online-Lehrgänge, beziehungsweise über Skype, an: So nimmt etwa Dozent Dr. Karl Huber künftig via Skype Kontakt mit seinen Musikschülern auf. Wichtig: Die Kunden der Vhs Augsburger Land werden jeweils direkt benachrichtigt, sollte ihr gebuchter und infolge von Corona nicht stattfindender Präsenz-Kurs auch online angeboten werden. Derzeit finden sich im Online-Programm der Vhs Augsburger Land unter anderem ein Kurs zur Verbraucherbildung, mehrere Integrationskurse sowie Englischkurse und – per Skype – Gitarrenkurse.

Die Vhs Augsburger Land habe bereits vor Corona damit begonnen, ein Konzept für online-gestützte Kurse zu entwickeln. Online-Angebote für die Vhs und online-gestützte Kurse sind hier in Zukunft über die Vhs-eigene Plattform vhs.cloud (www.vhs.cloud) möglich.

Jetzt müsse überlegt werden, welche Kurse sich überhaupt für Online-Unterricht eigneten: „Ein improvisiertes, schnell gestricktes Online-Angebot ist aus unserer Sicht nicht zielführend“, so Steinhart. Auch die Kursleiter müssen für Online-Unterricht fit gemacht werden, sich mit Mediendidaktik befassen. Informationen zum Angebot unter www.vhs-augsburger-land.de (pks)

