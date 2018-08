08.08.2018

So lebt es sich als Großfamilie

Vater, Mutter und fünf Kinder: Die Hofbecks aus Wörleschwang legen viel Wert auf einen starken Zusammenhalt. Doch manches ist auch knifflig.

Von Jana Tallevi

Abends um zehn Uhr, da findet Monika Hofbeck auch mal Zeit, ein Buch zu lesen. Früher am Tag, da stehen die Kinder im Mittelpunkt. Und das sind nicht nur eins oder zwei, sondern fünf. Lea ist 19 und macht eine Ausbildung zur Erzieherin, Felix (17) und Moritz (12) besuchen das Gymnasium in Wettenhausen, ihre Schwester Amelie (14) die Realschule in Zusmarshausen, wo die jüngste der Familie, die neunjährige Ida, noch zur Grundschule geht. In aller Frühe fahren die Kinder mit dem Bus los – und das ist auch der Moment, wo das Familienleben in Stress ausarten kann: „Das ist immer dann der Fall, wenn ein Bus nicht kommt oder sonst etwas nicht so funktioniert wie geplant“, sagt Monika Hofbeck.

Planung und Organisation, diese Dinge liegen der Mutter dieser Großfamilie ganz offensichtlich. Schon als junges Mädchen hatte sie sich vorgestellt, einmal mindestens vier Kinder zu haben. Dass dafür ein kleiner Ort wie Wörleschwang der richtige Platz ist, das haben sie und ihr Mann Stefan schnell herausgefunden. Fünf Jahre hat Monika Hofbeck, die aus Adelsried kommt, im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede gelebt, wo ihr Mann herstammt. Aus Sehnsucht nach dem Landleben habe sie schon Radieschen im Blumentopf gezüchtet, erzählt die 47-Jährige.

Befreundete Familien haben ebenfalls viele Kinder

Das hat sich inzwischen geändert. Der Garten bietet sogar Platz für ein paar Hühner. Und das Haus, nach einem Umbau, auch für die ganze Familie. Richtig schön sei das Leben in dem kleinen Ort, die Hofbecks haben einen Freundeskreis mit vielen Familien, die auch viele Kinder haben. „Das hat so etwas von Bullerbü“, beschreibt die Mutter. Auch die Kinder finden es gut, mit so vielen Geschwistern aufzuwachsen. Ida kann es sich ohne Geschwister gar nicht vorstellen, Moritz spielt gern mit seinem großen Bruder Fußball. Amelie, die Mittlere, genießt es, mal als großes Kind, mal als kleines zu gelten – wie es eben gerade passt. Als Lea aber neulich mal einen Abend lang alleine mit ihren Eltern in Ulm war, war das auch ganz toll, strahlt die Große.

Doch das ist nur die eine Seite. So vorteilhaft das Landleben mit einer großen Familie ist, birgt es auch Belastungen. Etwa, wenn Lea oder Felix abends in der Stadt ausgehen wollen. „Ich fahre dann lieber selbst“, sagt die Mutter. Damit den Kindern nichts passiert. Überhaupt das Autofahren: Felix trainiert zweimal pro Woche bei den Turnern in Steppach, jedes Kind spielt zwei Instrumente, Unterricht findet vor allem in Dinkelscherben oder Neusäß statt. Die Wartezeit, bis etwa der Klavierunterricht zu Ende ist, nutzt Monika Hofbeck meist zum Einkaufen.

Für Benzin geben sie jeden Monat 500 bis 600 Euro aus

Ein weiterer Vorteil: Das Auto ist so etwas wie das Sprechzimmer. Hier finden viele Familiengespräche statt, erzählt die Mutter. Allerdings auch ein teurer Gesprächsort: „Wir haben im Monat Benzinkosten von 500 oder 600 Euro“, sagt sie. Stefan Hofbeck (50) arbeitet zudem bei einer großen Verlagsgruppe in Augsburg, sodass ein Auto den Tag über ohnehin nicht zur Verfügung steht. „Aber ohne Auto wäre das Leben hier so nicht möglich“, sagt Monika Hofbeck.

Ihren Kindern Sport- und Musikunterricht zu ermöglichen, das ist den Eltern wichtig. Aber das kostet. Wie schon allein die Schulausstattung mal fünf. „Aber klar, das haben wir uns ja auch so ausgesucht“, sagt sie. Allein für die Reisen der Kinder gibt die Familie im Jahr etwa 2000 Euro aus, vom Schullandheim über Skilager bis zu einer Reise mit dem Schulchor nach Estland, die Felix gerade hinter sich hat. Dafür verzichtet die Familie meistens darauf, auch mal auswärts essen zu gehen.

Was Monika Hofbeck hingegen nicht in Ordnung findet: Wenn die Familie ein Museum oder ein Schwimmbad besuchen oder mit der Bergbahn fahren will, dann gibt es Familienkarten meist nur zwei oder höchstens drei Kinder. „Das ärgert mich wirklich“, sagt sie. Genauso wie gesetzliche Vorgaben, die eine große Familie einfach viel Geld kosten. Wie vor ein paar Jahren, als Kinder nicht mehr im Pass der Eltern angegeben werden konnten, sondern ein eigenes Ausweisdokument benötigten. Mindestens 13 Euro kostet der Kinderausweis, hinzukommen die biometrischen Passfotos.

Und dann gibt es wieder Situationen, in denen der Staat große Familien unterstützt. Wie während und nach der letzten beiden Schwangerschaften in der Familie Hofbeck. Einmal kam eine Hauswirtschafterin über die Krankenkasse, einmal eine Dorfhelferin. Aber am liebsten ist die Familie doch unter sich, unterstützt sich gegenseitig.

Das gilt auch für das „sechste Baby“ von Monika Hofbeck. Trotz aller Belastung ist Familie allein nämlich für die Mutter nicht genug. Nach der Geburt von Ida hat sie ein Gewerbe angemeldet, erledigte erst Auftragsnäharbeiten, später kam der Stoffladen Minimo im Untergeschoss des eigenen Hauses hinzu, außerdem gibt sie Nähkurse.

Gerade ist Sommerschlussverkauf bei Minimo, das ist dann doch ein bisschen Stress. Denn noch in dieser Woche will die Familie auch in Urlaub fahren: mit dem VW-Bus nach Schweden in ein Ferienhaus. „Wir fahren nicht in jeden Schulferien weg, aber wir fahren in Urlaub. Und jetzt schon zum dritten Mal Schweden, da ist es familienfreundlich“, freut sich Monika Hofbeck. Also doch Bullerbü.

