So lief der Kindergartenstart in Willishausen

Plus Die ersten Tage nach der Sommerpause sind vorbei. Wie läuft der Betrieb mit den Corona-Regeln? Ein Besuch in der Kita in Willishausen

Von Diana Zapf-Deniz

Die erste Woche Kindergarten nach der Sommerpause ist vorüber. Im Kindergarten St. Martinus im Diedorfer Ortsteil Willishausen war die Freude beim Wiedersehen groß. „Ich bin mit einem guten Gefühl gekommen“, erzählt Verena Kastner aus Deubach. „Es hat vor den Ferien schon gut funktioniert und die Kinder haben sich an die Regeln wie häufiges Händewaschen gewöhnt.“ Töchterchen Ida kann es kaum erwarten, in ihre neue Gruppe Wirbelwind zu gehen.

„Das Konzept ist hier gut umgesetzt“, lobt Kastner die Einrichtung. Das sei in der Grundschule schwieriger, da es mehr Regeln gebe und dadurch das Spielerische verloren gehe, weiß die Frau eines Grundschullehrers. Stefanie Mayr wohnt direkt am Ort und bringt Ferdinand bis zur Garderobe. „Ich bin ab jetzt ein Vorschulkind“, freut sich der Junge und stürmt in die Gruppe. Während für viele Kinder ein neuer Abschnitt entweder durch den Eintritt in den Kindergarten oder die Vorbereitung auf die Schule beginnt, ist auch für Alexandra Sohr nicht mehr alles so, wie es vorher war. Denn sie leitet seit Monatsbeginn die Einrichtung samt der Zweigstelle im Oggenhof.

Auch mit Schnupfen darf man jetzt wieder in die Kita

Die gelernte Erzieherin und Fachwirtin für Erziehungswesen sieht den Kindergartenstart auch in der Corona-Zeit positiv: „Es ist nicht mehr ganz so streng, wie es noch vor den Ferien war. Wir dürfen wieder einigermaßen so arbeiten, wie wir es gewohnt sind, nur mit Auflagen. Die Kinder dürfen sich wieder selbst das Essen nehmen und Getränke eingießen, Singen vorzugsweise draußen ist erlaubt und auch die zusätzliche Flächendesinfektion fällt bei Stufe 1 (grün) des 3-Stufen-Modells weg. Diese machen wir aber trotzdem.“ Zudem sei gruppenübergreifende Arbeit wieder möglich, Kinder mit einer „laufenden“ Nase und gelegentlichem Husten dürfen wieder kommen, das Mitbringen von Speisen ist wieder erlaubt sowie Ausflüge und alle Funktionsräume sollen genutzt werden. „Allerdings müssen wir genau dokumentieren, wer mit welchem Kind in welchem Raum war.“

Verena Kastner bringt Töchterchen Ida nach der Sommerpause wieder in den Kindergarten und ist trotz Corona guter Dinge.

Die Mehrarbeiten bleiben somit und auch das vermehrte Händewaschen. „Wir haben schon die doppelte und dreifache Arbeit auch bei den Elternabenden, die wir mehrfach abgehalten haben, damit nicht zu viele Leute in einem Raum waren.“ Sohr fehlen die gemeinsamen Elternabende und sie weiß, dass anstehende Feste und Feierlichkeiten unter Corona leiden werden. „ St. Martin wird heuer so nicht stattfinden“, ist sie sicher. Schwierig sei immer, einen Vorrat an Desinfektionstüchern zu haben, die auch gegen Corona helfen. Da hätten die Lieferanten Engpässe. Seifenverbrauch und der Bedarf an Desinfektionsmitteln sei massiv angestiegen im Kindergarten.

Sohr hat den ab 1.9.2020 gültigen Rahmen-Hygieneplan Corona des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit vor sich auf dem Tisch liegen und auch den Leitfaden zum Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen. „Das Ministerium weiß, dass sich zum Beispiel das Distanzgebot im pädagogischen Alltag nicht durchgängig umsetzen lässt und das steht auch wortwörtlich so im Rahmen-Hygieneplan.“ Die Leiterin findet, dass das Ministerium viel Verständnis aufbringt und einzig das Ziel verfolgt, das Risiko einer SARS-CoV-2-Übertragung zu minimieren und den Regelbetrieb bei risikoangepasstem Schutz aufrechtzuerhalten. Ein Restrisiko bleibe immer. „Die Unterlagen kann sich jeder auf der Seite des Ministeriums herunterladen und wir geben bei uns diese auch direkt an die Eltern weiter.“

Kooperation mit Eltern ist besonders wichtig

Gerade jetzt sei eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Kindergarten enorm wichtig. „Wir brauchen die Eltern als Kooperationspartner, damit die Kitas geöffnet bleiben können“, appelliert Sohr freundlich. Dazu gehöre, dass Kinder nach einer Erkrankung mindestens 48 Stunden symptom- und fieberfrei sind, bevor sie wieder zur Kinderbetreuung gebracht werden. „Wir überlegen im Moment auch, ob wir an der Reihentestung gemeinsam mit der Grundschule Diedorf teilnehmen.“ Familienministerin Franziska Giffey schrieb bezüglich der Corona-KiTa-Studie alle Kitas an. „Die Teststrategie macht schon Sinn. Klar, sobald ein positives Ergebnis rauskommt, hat man die Konsequenzen zu tragen, aber das ist ja auch der Sinn und zum Schutz für uns alle.“

Die Leiterin lobt die Eltern: „Insgesamt haben wir bisher gute Erfahrungen mit dem Konzept gemacht und auch die Eltern verhalten sich vorbildlich und warten draußen, wenn gerade zu viele im Raum sind.“

