14.03.2018

So reden Sie mit Dementen

Kurs gibt Rat und Hilfe

Vor dieser Frage stehen immer mehr Menschen: „Wie kommuniziere ich mit an Demenz erkrankten Menschen?“ Ein zweitägiger Kurs zu diesem Thema findet am Dienstag, 10. April, und Donnerstag, 12. April, jeweils von 17.15 bis 20.15 Uhr in der Kreissparkasse Augsburg am Martin-Luther-Platz statt. Die Seniorenberatung des Landratsamtes Augsburg bietet für Angehörige von Demenzkranken eine Schulung über Umgang und richtige Kommunikation mit verwirrten Menschen an. Wer richtig auf das unangepasste Verhalten von Demenzkranken reagiert, bewältigt den Alltag besser, kann verhindern, dass Situationen eskalieren, und schont seine Nerven.

Weitere Kurse finden im Oktober 2018 in Meitingen und im November 2018 in Elmischwang statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist jedoch eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

bei der Seniorenberatung unter den Telefonnummern 0821/3102-2705, -2707, -2718 oder -2719 oder per E-Mail an seniorenberatung@lra-a.bayern.de

Themen Folgen