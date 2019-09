vor 21 Min.

So sieht Fischachs neue Ortsmitte aus

Markt informiert in der Staudenlandhalle zum Planungsstand

Viele Jahre lang war die neue Ortsmitte in Fischach immer wieder Thema bei Bürgermeister, Gemeinderat und Bürgern. Vor einigen Monaten sagte dann Rathauschef Peter Ziegelmeier, dass die Sache bald in trockenen Tüchern sei. Nun ist es tatsächlich so weit: Am Montag, 16. September, stellt die Marktgemeinde um 19 Uhr in der Staudenlandhalle die Planung vor.

Von Anfang an war bekannt, dass das neue Rathaus das zukünftige Ortsbild des Marktplatzes prägen soll. Die Rede war, darin einen Bürgersaal, die Volkshochschule und Bücherei, eventuell sogar ein Café unterzubringen. Unterm Strich also ein Gebäude mit vielfältigen Nutzungen und Funktionen.

Auf der Fläche steht auch das ehemalige Sparkassengebäude. Es soll abgerissen und neu gebaut werden. So steht zwischen Post- und Hauptstraße sowie Kirchgasse ein gut proportionierter Raum zur Verfügung, der sich für vielfältige Nutzungen anbietet.

Neben Planung und Architektur macht natürlich auch neugierig, ob in diesem Zusammenhang die Kreuzung Post- und Hauptstraße neu angelegt und damit entschärft wird. Viele Bürger interessiert weiter, ob die bestehenden Laubbäume erhalten oder gar mit zusätzlichen Bäumen ergänzt werden und wie sich die künftige Wegeverbindung zum Judenhof darstellt. (rusi)

