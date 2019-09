vor 3 Min.

So soll Plastik aus dem Bio-Müll verschwinden

Aufkleber auf den braunen Biomüll-Behältern sollen Verbraucher sensibilisieren. Gemeinsam gegen Plastik, heißt das Credo.

Der Biomüll soll von störenden Plastikteilen befreit werden. Das ist Ziel einer Kampagne, die der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg am Montag, 9. September, startet – unter anderem mit Aufklebern an den Braunen Tonnen.

Der aus den Haushalten in der Bioenergie-Tonne gesammelte Bioabfall wird in der Abfallverwertungsanlage Augsburg (AVA) zerkleinert und von Störstoffen befreit, damit daraus Biogas, Flüssigdünger sowie Kompost erzeugt werden können. Dünne Plastiktüten (zum Beispiel Obst- und Gemüsebeutel) gelangen über die Biotonne zerkleinert als Mikroplastik in den Kompost, beeinträchtigen dessen Qualität und gelangen letztendlich in unsere Erde. Das Aussortieren von Störstoffen wie Plastik bedeutet einen großen Mehraufwand, der nur vermieden werden kann, wenn erst gar kein Plastikmüll in der Biotonne landet.

Ab Montag bekommt jede Tonne einen Aufkleber

Deshalb wird ab Montag, 9. September, jede Biotonne im Landkreis Augsburg mit einem Aufkleber versehen, um auf die Problematik hinzuweisen. „#Gemeinsam gegen Plastik“ heißt das Credo. Außerdem hängt an jeder Braunen Tonne ein Anhänger. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass der Biomüll von störenden Plastikteilen befreit wird. Dies gilt auch für sogenannte kompostierbaren Mülltüten. Auch diese Tüten dürfen nicht in die Biotonne, da der Zersetzungsprozess länger andauert als der Verbleib in der Vergärungsanlage der AVA Augsburg.

Bioabfälle können bei Bedarf in Papiertüten (etwa von Backwaren, Gemüse, Obst), Zeitungspapier oder Küchenkrepp eingewickelt werden.

Empfehlenswert ist auch, eine Lage zerknülltes Zeitungspapier oder Reisig unten in die Tonne zu legen. Papiertüten für Biotonnen und für Vorsortiergefäße gibt es auch im Handel zu kaufen.

