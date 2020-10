12:30 Uhr

So spannend ist das Leben der Insekten im Neusässer Bienenpark

Plus Wie eine umweltbewusste und nachhaltige Lebensweise aussieht, kann ab sofort im neuen Bienenpark in Neusäß erlebt werden. Kürzlich wurde er eröffnet.

Von Christina Görisch

Der Bienenpark in der Neusässer Mühlbachstraße soll ab jetzt vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen zeigen, wie leicht Artenschutz und wie spannend das Leben der Honigbiene - dem Star des Parks - ist.

Drei Bienenvölker sind bereits im Park heimisch. Infotafeln entlang eines Rundwegs erklären, wie die fleißigen Tierchen leben, wie sie Honig produzieren und welche Nahrung sie benötigen. Zur Veranschaulichung weisen beschilderte Hochbeete darauf hin, welche Blumen und Pflanzen Gartenbesitzer ganz einfach anpflanzen können, um Insekten Nahrung und Lebensraum zu bieten. Auf der ungefähr 2000 Quadratmeter großen Fläche des Parks wird mit gutem Beispiel vorangegangen. "Statt nur Blühstreifen für den Frühling anzulegen, wollen wir hier ganzjährig Nahrung für Bienen und Insekten anpflanzen", erklärt der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner.

Ein großer Holzpavillon soll zum Bienen-Klassenzimm er werden

Zur Eröffnung des Bienenparks traf sich nur eine kleine Gruppe in der Nachmittagssonne auf dem sechseckigen Vorplatz des Bienenparks direkt am Weldenbahnradweg in Neusäß. Eigentlich sollte der Park heute feierlich mit Schulklassen eröffnet werden, diese Feier kann coronabedingt jedoch erst im Frühling stattfinden, bedauert der Bürgermeister. Er begrüßt die Anwesenden vor einem neuen, ebenfalls sechseckigen Holzpavillon. Dieser soll in Zukunft als "Klassenzimmer" im Freien dienen, in welchem Schulklassen mehr über Bienen und Insekten erfahren können.

Das Projekt wird unterstützt vom Erholungsverein Augsburg (EVA) und dem Imkerverband Augsburg-Land. Auch das Landratsamt Augsburg ist an dem Projekt beteiligt. Landrat Martin Sailer liegt das Projekt besonders am Herzen, berichtet sein Stellvertreter Hubert Kraus. Er weist außerdem stolz darauf hin, dass der Entschluss, den Bienenpark in Neusäß anzulegen, schon lange vor dem bayerischen Bürgerbegehren "Rettet die Bienen" gefasst wurde.

Hobby-Imker werden den Bienenpark pflegen

Für Rainer Holzapfel, den zweiten Vorsitzenden des Imker Kreisverbands Augsburg-Land, ist besonders der Aspekt der Nachhaltigkeit des Bienenparks entscheidend: "Kinder können hier im Park das Leben der Bienen genau beobachten und so verstehen, wie wichtig Artenschutz ist. Der Bienenpark muss aber auch gepflegt und erhalten werden - das bedeutet für mich Nachhaltigkeit." Hier kommt Christian Schröttle ins Spiel. Der Hobby-Imker wohnt ganz in der Nähe und hat es sich zur - ehrenamtlichen - Aufgabe gemacht, den neuen Bienenpark zu pflegen. Im Alltag bewege ihn der nachhaltige Lebensstil sehr. Im heimischen Garten lebt er ihn schon. Jetzt möchte er sein Hobby an die Bevölkerung weitertragen.

Das Artensterben in Bayern 1 / 4 Zurück Vorwärts In Bayern verschwinden immer mehr Tier-und Pflanzenarten. Es ist das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier.

Der Bestand der Insekten ist seit 1989 um etwa 75 Prozent gesunken. Fast genauso groß ist der Rückgang bei den Tagfaltern: 73 Prozent sind bereits verschwunden.

Mehr als die Hälfte aller Bienen (54 Prozent) sind bedroht oder bereits ausgestorben.

Nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren leben heute in Bayern. Seit 1965 ist der Bestand der Feldvögel um etwa 65 Prozent zurückgegangen. Quelle: Bund Naturschutz Bayern

Neulich spielte er mit einer Schulklasse Bienenvolk - so lernten die Kinder spielerisch, warum der Honig jedes Bienenvolks seinen eigenen Geschmack hat. Geplant seien weitere Aktionen, um Kindern die Welt der Bienen näherzubringen. Man könne zum Beispiel gemeinsam mit Kindern Bienenwachstücher herstellen.

Bienenschützen leicht gemacht

Christian Schröttle betont immer wieder, wie leicht es sei, den heimischen Bienen und Insekten zu helfen: "Jeder kann in seinem Garten oder auf dem Balkon beispielsweise eine Melisse pflanzen. Die wächst ganz von allein, ist eine Nutzpflanze und bietet Nahrung für Insekten." Auf die kommende Zeit als fachmännischer Bienenparkpfleger freut sich Schröttle sehr. "Ich habe da Lust drauf und möchte hier etwas schaffen."

9 Bilder Diese Tiere sterben in Bayern aus - und diese kehren zurück Bild: Uwe Anspach, dpa/Bernd Thissen

Für die Zukunft gibt es laut Richard Greiner viele Ideen und Ansätze für eine regelmäßige Nutzung des Parks. So soll es in Zukunft beispielsweise Erlebnistage mit Schulklassen und ein Ferienprogramm geben. Der Park steht aber auch privaten Besuchern offen, man kann also bei einem Spaziergang die Hochbeete und Infotafeln ansehen und sich für den eigenen Garten inspirieren lassen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen