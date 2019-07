22.07.2019

So übersteht auch der Hund die Hitze ohne Schaden

Ein kurzer Sprung in den Bach tut Frauchen und Hund gleichermaßen gut. Aber Vorsicht: Auch hier sollte man mit dem Tier nicht zu langer herumtollen. Das wird ihm bei Hitze schnell zu anstrengend.

Es gibt fünf große Fehler, die Tierbesitzer während der heißen Tage machen können. Damit es dem Vierbeiner auch im Hochsommer gut geht, geben Tierärzte aus der Region Tipps.

Von Maximilian Czysz

Die Hitze macht nicht nur vielen Menschen zu schaffen. Auch Haustiere leiden darunter. Tierärzte aus der Region klären über die fünf größten Fehler auf, die Herrchen im Augenblick machen kann.

In der Hitze einen Spaziergang auf einem Beton- oder Asphaltboden zu unternehmen, ist für Hunde wie ein Gang auf glühenden Kohlen. Tierarzt Dr. Alexander Steinhart aus Dinkelscherben empfiehlt: Lieber am Morgen oder Abend mit dem Hund raus, wenn es etwas abgekühlt hat. Wer sich unsicher ist, ob er Boden noch zu heiß ist: Einfach mit der Handfläche selbst testen. Manfred Erben von der Tierklinik Gessertshausen rät von größeren Gassirunden bei Hitze ab. Er sagt: „Selbst gesunde Hunde haben Stress damit.“ Er hatte jüngst Tiere in Behandlung, die sich erbrachen und blutigen Durchfall hatten – vermutlich eine Folge von Kreislaufproblemen.

Auch die Klimaanlage ist keine Lösung

Tiere bei den aktuellen Temperaturen keinesfalls im Auto lassen. Durch die Sonneneinstrahlung werden die Autos schnell zur gefährlichen Sauna. Tiere könnten sich schwere Leberschädigungen zuziehen. „Es macht auch keinen Sinn, einen Spalt am Fenster offenzulassen“, erklärt Dr. Steinhart. Es helfe auch nicht, das Auto im Schatten zu parken, sagt Tierarzt Manfred Erben. Auch die Klimaanlage sei keine Lösung, sagt der Gersthofer Tierarzt Lorenz Birr. Er warnt auch davor, Vögel in der Voliere im Wintergarten zu vergessen: Der heizt sich sehr schnell auf, auch wenn er beschattet ist. Er wird dann zur tödlichen Gefahr. Birr: „Leider denkt man nicht immer daran.“

Feuchtfutter nicht in zu großen Mengen anbieten. Denn schnell entsteht ein hygienisches Problem: Fliegen legen ihre winzigen Eier darauf ab. Bei Kaninchen mit Durchfall können die Eier eine schwerwiegende Erkrankung auslösen: Verklebt der Durchfall das Hinterteil des Nagers, dann legen Fliegen gerne auch dort ihre Eier ab. Aus ihnen wachsen Maden, die das Tier im schlimmsten Fall von hinten auffressen können.

Dies sind die Anzeichen für einen Hitzschlag

„Wer merkt, dass mit seinem Tier etwas nicht stimmt, sollte nicht zögern, einen Arzt zu konsultieren“, sagt Tierarzt Manfred Erben. Anzeichen, das die Hitze Katze oder Hund zusetzen, können laut Tierschutzbund ein glasiger Blick, eine tiefrote Zunge und Hecheln mit gestrecktem Hals sein. Außerdem seien Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen und schließlich Bewusstlosigkeit Anzeichen für einen Hitzeschlag, der im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres führt. Katzen würden unruhig auf und ab gehen, ihr Herzschlag und ihre Körpertemperatur erhöhten sich oder die Tiere würden hechelnd auf dem Bauch liegen. Tierarzt Erben rät: Temperatur messen. Haben sich die aufgeheizt, dann ein feuchtes und kühles Handtuch über sie legen.

Eine Abkühlung im Wasser mag Menschen gefallen. Bei Hunden ist allerdings Vorsicht geboten. „Nicht 20.000 Mal den Ball beim Baden schmeißen oder das Frisbee werfen“, erklärt Tierarzt Lorenz Birr. Denn beim Spiel in der Sonne können Tiere überhitzen. „Das geht sehr schnell“, sagt Birr. Denn die einzige Möglichkeit zur Temperaturregulierung findet über die Atmung statt.

