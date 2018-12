06:00 Uhr

So verhinderte das Ordnungsamt die Silvesterfeier

Die Stadt Gersthofen verbietet sich selbst die Silvesterfeier – so könnte man, grob gesagt, die Hintergründe zur Absage der geplanten Party am 31. Dezember auf dem Rathausplatz zusammenfassen.

Von Sandra Liermann

Die Stadt Gersthofen verbietet sich selbst die Silvesterfeier – so könnte man, grob gesagt, die Hintergründe zur Absage der geplanten Party am 31. Dezember auf dem Rathausplatz zusammenfassen. Mit dieser wollte Gersthofen ins Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen der Stadt starten. Doch sie musste dann, knapp einen Monat vorher, die Feier wieder absagen (wir berichteten).

Die Stadt hatte die nötigen Sicherheitsvorkehrungen nicht auf dem Radar

Die „Schuld“ daran trägt allerdings nicht das Landratsamt, wie es zunächst geheißen hatte, sondern die Stadt Gersthofen selbst, genauer gesagt: das Ordnungsamt.

„Die Genehmigungsbehörde ist in diesem Fall das städtische Ordnungsamt. Das hat die Sicherheitsauflagen definiert“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle. Dazu gehört unter anderem „circa 30 Security-Leute stellen, das Festgelände einzäunen, Zugangskontrollen einrichten, Container für mitgebrachte Feuerwerkskörper aufstellen, denn die sind nicht zulässig auf dem Gelände“. Außerdem hätte es Personal für die Bewirtung gebraucht, Sanitäter, zusätzliche Feuerwehrleute aufgrund des erhöhten Pyro-Risikos an Silvester. Kurzum: Zu viel, um es in der kurzen Zeit zu stemmen.

Denn die heiße Phase der Planung begann erst im Herbst, nachdem im Rahmen der Haushaltsberatungen die Gelder für die Veranstaltung freigegeben worden seien, erklärt Bürgermeister Wörle. „Nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden waren wir überrascht. Das Gelände umzäunen, Zugangs- und Taschenkontrollen – das hatten wir an der Stelle nicht auf dem Radar.“

Alle Vorgaben wären für so eine Silvesterfeier nicht leistbar

Wann ist denn nun das Landratsamt und wann das städtische Ordnungsamt zuständig? Annemarie Scirtuicchio, Pressesprecherin am Landratsamt, erklärt: „Unsere Bauaufsicht ist nicht für Feste im Freien zuständig, sondern nur für Veranstaltungen mit mehr als 200 Gästen innerhalb von Gebäuden, die nicht als Veranstaltungsstätten genehmigt sind, sowie für fliegende Bauten.“

Mit „fliegenden Bauten“ sind Festzelte gemeint. „Und ob ein Gebäude als Veranstaltungsstätte genehmigt ist, ist schon in der Baugenehmigung festgehalten“, erklärt Scirtuicchio. Darunter fallen zum Beispiel Gaststätten, Diskotheken und Gemeindehallen. Bei allen anderen Lokalitäten bewerten Baukontrolleure, ob sicherheitstechnisch noch etwas getan werden muss. „Das sind meistens relativ geringe Dinge wie die Kennzeichnung der Fluchtwege, eine Notbeleuchtung oder zusätzliche Feuerlöscher“, heißt es aus dem Landratsamt. Bei Festen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, kümmert sich das städtische Ordnungsamt. So auch bei Veranstaltungen unter freiem Himmel. „Die Stadt als Veranstalter – wie jeder andere Veranstalter auch – muss sich an die Sicherheitsvorgaben halten“, sagt Wörle. Ausnahmen gebe es da keine. „Wir haben festgestellt, dass das so für die geplante Silvesterfeier nicht leistbar ist.“

Der Entschluss nach internen Diskussionen: Als Veranstalter könne man kein Risiko eingehen, erklärt der Bürgermeister. „Nach Abwägung des Aufwands hat uns das Gesamtpaket zu der Entscheidung bewogen, die Feier abzusagen.“

Ein bisschen Partystimmung dürfte auf dem Rathausplatz dennoch aufkommen

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Stadt über ihre eigenen Sicherheitsvorschriften nicht hätte informiert sein müssen. „Wir haben Silvester mit dem Thema Brandschutz unterschätzt“, gibt Wörle zu. Hinzu kommt: Die Sicherheitsrichtlinien, die für solche Veranstaltungen gelten, seien in der Vergangenheit „jedes Jahr schärfer geworden“, sagt Wörle. „Das sehen Sie schon bei der Kulturina. Zufahrtswege mit Lastwagen blockieren oder den Rathausplatz mit Gittern absperren, das war früher kein Thema. Das hat sich aufgrund diverser Anschläge in den vergangenen Jahren so entwickelt.“ An Silvester sei die Sicherheit wegen des erhöhten Brandschutzes „noch mal ein spezielles Thema“.

Immerhin: Ein bisschen Partystimmung dürfte auf dem Rathausplatz dennoch aufkommen. „Viele essen an Silvester daheim und kommen danach auf den Rathausplatz, um dort mit Freunden anzustoßen. Die Eisfläche hat auf, Musik wird laufen und um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk.“ Privat mitgebrachte Feuerwerkskörper hätten dort allerdings nichts zu suchen, betont Wörle: „Das soll ein freundliches, friedliches Treffen werden. Private Dinge bitte zu Hause machen.“

