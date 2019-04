19:00 Uhr

So viel Bier wird im Landkreis Augsburg getrunken

Beim Bier greifen viele Menschen im Augsburger Land zu Getränken, die in regionalen Brauereien hergestellt werden. Deren Mitarbeiter sollen besser entlohnt werden.

Der Bierdurst führt zu steigenden Umsätzen in der Branche. Die Gewerkschaft fordert aufgrund der steigenden Umsätze mehr Lohn.

Weltweit geschätzt und auch daheim ein Renner: Im Landkreis Augsburg wurden im vergangenen Jahr rund 337000 Hektoliter Bier getrunken – der Großteil davon aus regionalen Brauereien. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnet.

Die NGG geht dabei von einem Pro-Kopf-Verbrauch von 135 Litern pro Jahr aus. Auf diese Menge beziffert der Bayerische Brauerbund den Bierkonsum im Freistaat. „Der Bierdurst führt zu steigenden Umsätzen in der Branche. Davon sollen jetzt auch die Beschäftigten etwas haben“, sagt Gewerkschafter Tim Lubecki. Für die Mitarbeiter in den 88 schwäbischen Brauereien fordert die NGG daher ein Lohn-Plus von 6,5 Prozent.

Das Bier-ABC 1 / 27 Zurück Vorwärts Von A wie Anzapfen bis Z wie Zoigl - zu den 26 Buchstaben des deutschen Alphabets fallen einem jede Menge Begriffe ein, die mit Bier zu tun haben. Hier ein Bier ABC, bei dem sogar die seltenen Buchstaben X und Y vorkommen

A wie Anzapfen oder auch Anstechen des Fasses

B wie Brezn, die gerne zum Bier gegessen wird

C wie Craftbier, eine kreative Bierspezialität

D wie Darren, das Trocknen des Malzes

E wie Einschenken, wobei der Biertrinker Wert darauflegt, dass das Glas gut gefüllt ist

F wie Freibier, das beste Bier überhaupt

G wie Gerstenmalz, das für die meisten Biersorten verwendet wird

H wie Hopfen, der dem Bier sein leicht bitteres Aroma gibt

I wie Inhaltsstoffe, etwa Vitamine und Mineralien

J wie Jungbier, das erst reifen muss, bis es ausgeschenkt werden kann

K wie Kalorien, die leider auch im Bier enthalten sind

L wie Lupulin, wie der Bitterstoff im Hopfen heißt

M wie Malz, einer der drei Grundstoffe für das Bierbrauen nach dem Reinheitsgebot

N wie Nationalgetränk, als das viele Bayern das Bier sehen

O wie Oktoberfest, auf dem jedes Jahr über sieben Millionen Liter Bier getrunken werden

P wie Prost, was sich Biertrinker beim Antrinken gerne zurufen

Q wie Quellwasser, das entscheidend für die Qualität des Bieres ist

R wie Rausch, die Folge nach zu viel Bierkonsum

S wie Seidla, wie der Franke das Bierglas mit einem halben Liter Inhalt nennt

T wie Trebern, die nach den Auskochen des Malzes übrigbleiben und ein begehrtes Viehfutter sind

U wie Untergärig, was bedeutet, dass die Hefe nach der Umwandlung organischer Stoffe auf den Boden des Gärbottichs sinkt

V wie Verkosten, was neben dem Weinkenner immer öfter auch der Biertrinker tut

W wie Wechsel, wie der Zapfhahn im Bierfass in der Fachsprache heißt

X wie Xanthohumol, ein Inhaltsstoff im Hopfen, der Alzheimer oder Parkinson vorbeugen soll

Y wie Yakima, das nach der Hallertau zweitgrößte Hopfenanbaugebiet der Welt im US Bundesstaat Washington

Z wie Zoigl, ein Bier, das vor allem in der nördlichen Oberpfalz von Privatleuten gemeinschaftlich für den Hausgebrauch gebraut wird

„Von Branchengrößen über Mittelständler bis hin zur Hausbrauerei vor Ort – die Betriebe machen gute Geschäfte“, betont der Geschäftsführer der NGG Schwaben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes setzten die bayerischen Brauer im vergangenen Jahr knapp 24 Millionen Hektoliter ab – das ist ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit stammt mehr als jedes vierte in Deutschland gebraute Bier aus Bayern. „Hinzu kommt der wachsende Markt mit alkoholfreien Sorten, die in der Bilanz nicht enthalten sind“, erklärt Lubecki.

23 Prozent aller bayerischen Biere in den Export

Laut Angaben des Bayerischen Brauerbunds dürfte der Gesamtbierabsatz bei 26,7 Millionen Hektolitern gelegen haben. Mittlerweile gehen 23 Prozent aller bayerischen Biere in den Export – die Sparte legte damit im Vergleich zu 2017 laut Brauerbund abermals um zwei Prozent zu.

„Doch wo die Kassen klingeln, muss für die Mitarbeiter mehr drin sein. Die Beschäftigten klagen schon lange über eine steigende Arbeitsbelastung“, so Lubecki. Die Jobs in der Brauerei seien oft hoch technisiert und setzten immer höhere Anforderungen voraus. Das müsse sich für die Beschäftigten lohnen. „Andernfalls wird es für Braumeister zunehmend schwerer, Azubis und Fachkräfte zu gewinnen.“

Nach den ersten Gesprächen gehen die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern am kommenden Donnerstag, 2. Mai, in München in die nächste Runde. (AL)

