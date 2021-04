So viele Corona-Neuinfektionen im Kreis Augsburg wie seit Januar nicht mehr

So viele neue Corona-Fälle wurden im Landkreis Augsburg zuletzt im Januar gemeldet: 89 Menschen infizierten sich zwischen Mittwoch und Donnerstag mit dem Virus.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt auf 170. Von Mittwoch auf Donnerstag kamen laut Robert Koch-Institut 89 neue Fälle dazu, so viele wie seit Januar nicht mehr. Tags zuvor hatte sie noch bei 164,5 gelegen.

Die gute Nachricht: 2299 Landkreisbewohner wurden im gleichen Zeitraum gegen das Virus geimpft, auch hier gibt es eine deutliche Steigerung. Mehr als die Hälfte der Impfungen wurden am Mittwoch vom Hausarzt durchgeführt. Knapp 18 Prozent der Menschen im Landkreis haben inzwischen ihre Erstimpfung erhalten.

Corona: Stadt Augsburg mit höherer Inzidenz als der Landkreis

Nur in einem Nachbarlandkreis sinkt die Inzidenz: In Dillingen liegt der Wert jetzt bei 120. Den nächsten deutlichen Anstieg gibt es in der Stadt Augsburg, die Inzidenz dort beträgt nun 246. Noch höher liegt sie im Landkreis Donau-Ries: 268.

In Aichach-Friedberg steigt der Wert auf 134, in Günzburg auf 182. (mjk)

