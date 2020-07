So war die Resonanz beim Stadtradeln im Augsburger Land

Als der zitierte "Alltagsradler" bin ich jeden Tag und bei fast jedem Wetter als Arbeitsplatz-Pendler zwischen Meitingen und Augsburg unterwegs. Auch in meiner Freizeit fahre ich Langstrecken-Radreisen und kann daher die Radverkehrs-Infrastruktur in Deutschland, Österreich und Italien recht gut einschätzen.Bayern liegt da bei den Verbindungen zwischen den Städten, Orten und Ansiedlungen ziemlich weit vorne.

Ab den Ortstafeln wird es dennoch gerade im ländlichen Raum ziemlich mau. Man merkt deutlich, das hier der Kfz-Verkehr immer noch im Vordergrund steht. Selbst an stark befahrenen Innerorts-Verbindungen hat man als Radler oft keine Möglichkeit der "Kfz-ich-bin-vorne-Mentalität" auszuweichen.

Wenn man dann im örtlichen Gemeinderat feststellen muss, das Radfahrer immer noch als Freizeitsportler und nicht als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer gesehen werden, wundert es nicht, das die Umsetzung von noch so interessanten Studien mit allen möglichen und unmöglichen Argumenten verhindert oder zumindest zeitlich in die Länge gezogen werden.

Mir ist klar, das eine Straße nicht einfach verbreitert werden kann und für den den Kfz-Verkehr auch eine Mindest-Fahrbahnbreite notwendig ist.Man kann aber geeignete Fußwege zu einem Rad- und Fußweg erklären. Da müssen sich die Nutzer zwar auch abstimmen; ist aber immer noch sicherer als sich am Fahrbahnrand von LKW`s, Transportern und immer noch viel zu großen PKW`s ständig bedrängt und gefährdet zu fühlen.

An die neu geltenden Regeln zum Überholen von Radfahrern halten sich Innerorts meiner Erfahrung nach meist nur LKW- und Busfahrer. Je größer der PKW und je mehr PS unter der Haube sind, je weniger halten sich deren Fahrer an gültige Regeln.

Deren typisches Verhalten ist, das man erst von hinten mit Gasstößen darauf aufmerksam gemacht wird, das man im Weg ist; dann wird heruntergeschaltet, stark beschleunigt um zu überholen um dann 50 Meter vor dem Radfahrer unmittelbar und oft noch ohne Blinker nach rechts in die Nebenstraße oder zur Dönerbude abzubiegen!? Das ein routinierter Radler auch mit 20-25 km/h unterwegs ist, wird dabei völlig ignoriert.



Aber ich gebe nicht auf und appelliere insbesondere an die Verantwortlichen in den Gemeinden, jetzt Lösungen (und sei es auch nur als Interimslösung) zum Schutz des Radverkehrs zu finden und vor allem auch zeitnah umzusetzen.

Bis große und großartige Lösungen umgesetzt werden (können) vergehen oft noch Jahre, und das ist eindeutig zu lange.







