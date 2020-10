14:20 Uhr

So werden Sie in Gersthofen Problemmüll los

Ob Altfarben oder abgelaufene Medikamente: Im Rahmen einer Sammelaktion wird häuslicher Problemmüll in Gersthofen wieder entgegengenommen.

Der kostenlose Sammeltermin ist in diesem Jahr am Samstag, 31. Oktober, von 8 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz am Festplatz in der Schubertstraße. Angenommen werden nur Problemabfälle aus Haushalten und haushaltsübliche Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben. Größere Mengen sind über Verwerterbetriebe oder bei der GSB (Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, Schönbachstraße 171, 86154 Augsburg, Telefon 0821/413440) zu entsorgen.

Sondermüll nicht vorher am Festplatz in Gersthofen abstellen

Bitte auf keinen Fall den Problemmüll vor Eintreffen der Problemmüllsammelfahrzeuge abstellen! Auslaufende Flüssigkeiten, reagierende Chemikalien und Medikamente, die in falsche Hände geraten, stellen eine große Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Abgegeben werden können Altfarben und Altlacke, nur lösemittelhaltige Farben und Lacke, nur flüssig bis pastös, keine Dispersionsfarben wie Wand-, Abtön-, Silikon-, Acryl-, Kunstharzfarben, Altmedikamente ohne Schachtel und Beipackzettel, Batterien, Fotochemikalien (Entwickler- und Fixierbäder getrennt sammeln und anliefern), Haushaltsreiniger und Hobbychemikalien.

Abfallwirtschaftsbetrieb gibt Auskunft

Vor der Sammlung Auflistung über Art und Menge der Chemikalien dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg melden (Telefonnummer 0821/3102-3221 oder -3222).

Diese Stoffe werden nicht angenommen

Altöl und Ölfilter, asbesthaltige Abfälle nur nach Rücksprache mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg, Telefon 0821/3102-3222. Weiter Dispersionsfarben: Restmengen eintrocknen lassen und als Hausmüll entsorgen; leere Behältnisse aus Kunststoff gehören in den Gelben Sack oder in die Gelbe Tonne. Ausgehärteter Kleber gehört zum Hausmüll. Glühlampen, Halogenlampen, Kosmetika und Körperpflegemittel. Bei leeren Behältnissen von Pflanzenschutzmitteln ist die Rückgabe an bestimmten Sammelstellen möglich, Termine und Annahmestellen unter www.pamira.de.

Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung, Telefonnummer 0821/3102-3221 oder -3222, abfallberatung@lra-a.bayern.de, www.awb-landkreis-augsburg.de. (AL)

