vor 41 Min.

So wird Horgau wie neu

Bauarbeiten haben begonnen. Das Ziel ist eine attraktive Ortsmitte. Projektleiter erklärt, was gemacht wird

Der Ausbau der Hauptstraße in Horgau ist der erste konkrete Schritt für die dortige Dorferneuerung. „Wir stellen für das Projekt knapp 1,4 Millionen Euro an staatlichen Fördermitteln über das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben zur Verfügung“, so Andreas Pardun, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Horgau. Der Projektleiter geht davon aus, dass die wesentlichen Bauarbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sind, wie er anlässlich des gemeinsamen ersten Spatenstichs mit Bürgermeister Thomas Hafner sagte.

Die Horgauer Hauptstraße wird auf einer Gesamtlänge von rund 1,1 Kilometer ausgebaut. Im südlichen Bereich bleibt der Gehweg bestehen und wird durchgehend mindestens eine Breite von 1,50 Meter erhalten. „Der Straßenraum wird barrierefrei“, versichert Pardun. Zentrale und funktional wichtige Bereiche erhalten einen optisch hervorgehobenen Belagswechsel. So sollen Raser auf der überwiegend geraden Straße gebremst werden.

Dieses Gestaltungselement soll zudem im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2510 und westlich der Grundschule Wirkung zeigen. „Zum einen soll es den Beginn der Ortsmitte kennzeichnen und zum anderen für die Schulkinder eine Überquerungshilfe im Einmündungsbereich Schwedenweg/Hauptstraße/Martinsplatz sein“, so der Bauoberrat. Bäume im Wechsel mit Längsparkplätzen auf der nördlichen Seite sind ebenfalls vorgesehen. Vom Kellerberg wird eine fußläufige Verbindung zur Raiffeisenbank geschaffen.

Der Martinsplatz wird als Treffpunkt ausgebaut und frei von parkenden Autos gehalten. „Die zentrale Lage dieses Platzes zwischen Rathaus, Grundschule, Kirche und weiteren Pfarreigebäuden ist hierfür ideal geeignet“, so Pardun. Sitzmöglichkeiten, Grünflächen und dauerhaft markierte Bodenspiele sollen dort die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Der Bereich bei der ortsbildprägenden Eiche gegenüber dem Hotel Platzer wird ebenso aufgewertet. Der dortige Pflasterbelag wird erneuert und die vorhandene Sitzbank unter der Eiche durch ein großzügiges Sitzpodest ersetzt.

„Die Plätze dienen als Begegnungsort und sollen zum Verweilen einladen“, so Pardun. Insgesamt wird der gesamte Straßenraum durch Pflanzstreifen, Rasen- und Wiesenflächen eine ökologische Aufwertung erhalten. (AL)

