05:03 Uhr

Söder macht kurz in Neusäß Station

Ministerpräsident trägt sich heute im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein. Für Bürgermeister Richard Greiner wäre das eine Gelegenheit.

Von Jana Tallevi

Anberaumt sind nur zehn Minuten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll sich heute am frühen Nachmittag im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Worüber aber kann man in zehn Minuten sprechen? Ein Thema zumindest brennt Bürgermeister Richard Greiner auf den Nägeln. Es geht um die Belange der Stadt Neusäß als direkte Nachbarin der neuen Uniklinik und dabei vor allem um das Thema Parkplätze.

Denn von denen sind zu wenige geplant rund um den neuen Unicampus, meinen zumindest die Stadträte von Stadtbergen und Neusäß. Nach der Augsburger Stellplatzsatzung soll nämlich pro zehn Studenten nur ein einziger Parkplatz entstehen. Ein Stellplatz für fünf Studenten oder noch besser für zwei, das sind die Vorstellungen aus Stadtbergen, das mit seinem Stadtteil Virchowviertel an den neuen Campus grenzt.

Es ist schon einige Zeit her, dass Markus Söder das letzte Mal im Landkreis Augsburg war

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner sieht hingegen vor allem den Stadtteil Steppach betroffen. Die einzelnen Campus-Module sollen sich, so der Plan, im Uhrzeigersinn von der Uniklinik in Richtung Steppach entwickeln. „Der große Parkplatz kommt dann erst ganz zum Schluss“, hatte Greiner vor wenigen Tagen im Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen moniert. Schon vor einigen Wochen hat er deshalb einen Brief an den Ministerpräsidenten vorbereitet, in dem er ihn um Unterstützung für die Anliegen der Stadt Neusäß bittet. Nun könnte der Moment für eine persönliche Übergabe bekommen sein.

Darüber hinaus sieht sich Neusäß schon jetzt als Partner der neuen Universitätsklinik. Über die Sommerwochen lässt die Stadt ein Fachgutachten erstellen, wo in der Stadt Platz wäre für Unternehmen im Gesundheitssektor von Forschungslabors bis zu Fitnessstudios.

Dass sich mit Einträgen in Goldene Bücher Hoffnungen verbinden, hat in der Region Tradition seit 2009 und Horst Seehofers berühmtem Uni-Klinik-Versprechen. Der frühere Ministerpräsident hat sich übrigens auch schon in Gersthofen verewigt. 2014 war das – nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit und von einem schriftlich fixierten Versprechen ist auch nichts überliefert.

Dafür legte sich Joachim Herrmann im vergangenen Sommer fest. Als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl versprach der CSU-Politiker im Zuge eines Wahlkampfauftritts den Stadtbergern: „Der Deckel kommt“. Gemeint war damit die Verlängerung der Einhausung der B17, um den Lärm der Schnellstraße besser zu schlucken.

Es ist schon einige Zeit her, dass Markus Söder das letzte Mal im Landkreis Augsburg war. Im Dezember 2015 brachte er den Förderbescheid für den Breitbandausbau in Dinkelscherben selbst in die Marktgemeinde, zwei Monate zuvor war er in selber Mission nach Willishausen, einem Teil der Gemeinde Diedorf, und Altenmünster gekommen. Damals war Markus Söder allerdings noch Finanz- und Heimatminister.

Horst Seehofer war nie offiziell in Neusäß, hat sich aber in Oberschönenfeld verewigt

In Neusäß war Söder übrigens auch schon und hatsogar schon einen Eintrag im Goldenen Buch. Das war im Jahr 2009, damals war Markus Söder noch Umweltminister. Außerdem gibt es im Goldenen Buch der Stadt schon ein paar Einträge aus den vordersten Rängen der bayerischen Staatsregierung. Ende 1981 war Karl Hillermeier als Stellvertreter von Ministerpräsident Franz Josef Strauß in Neusäß – das damals noch gar keine Stadt war. 1986 folgte der Ministerpräsident a.D. Alfons Goppel.

Edmund Stoiber war gleich zweimal in Neusäß, nämlich ganz zu Beginn seiner Amtszeit als Ministerpräsident im Jahr 1993 und wenigen Wochen vor seinem Dienstende 2007. Gleich im folgenden Jahr kam sein Nachfolger Günther Beckstein. Horst Seehofer war hingegen nie offiziell in Neusäß, hat sich aber in Oberschönenfeld verewigt.

Wer übrigens eine Begegnung mit dem amtierenden Ministerpräsidenten am heute verpasst, hat schon in wenigen Tagen wieder die Gelegenheit dazu: Am Mittwoch, 8. August, will Markus Söder Maria Vesperbild im nahen Ziemetshausen besuchen. Am 19. September wird er dann zum Michaeli-Jahrmarkt im Schwabmünchner Bierzelt erwartet.

