Software aus Gersthofen für den Supermarkt der Zukunft

Gersthofer IT-Experten der AraCom IT Services wirken am Supermarkt der Zukunft mit.

Die Gersthofer AraCom IT Services AG arbeitet als IT- und App-Partner mit der Tegut zusammen. So stellen sich die beiden Firmen den Einkauf der Zukunft vor.

Gersthofer IT-Experten wirken am Supermarkt der Zukunft mit. Kunden können zu jeder Uhrzeit an jedem Wochentag in ihrem Supermarkt einkaufen. Sie benötigen nicht einmal ihre Geldbörse, um zu bezahlen, sondern verwenden einfach ihr Smartphone. Seit wenigen Tagen ist das die Realität in der hessischen Stadt Fulda. Mit starker Unterstützung durch den IT-Entwickler AraCom aus Gersthofen: Mit dem neuartigen Supermarktmodell: tegut…teo.

AraCom in Gersthofen hat maßgeblich an der teo-App mitgewirkt

Bei tegut…teo handelt es sich um ein innovatives Ladenkonzept. Mit 950 Produkten bietet der Laden mit einer Verkaufsfläche von 50 Quadratmetern alles Wichtige für den täglichen Bedarf. Aufgrund der minimalen benötigten Fläche können die High-Tech-Läden in städtischen Zwischenräumen installiert werden – eben dort, wo ein klassischer Supermarkt keinen Platz hat und zwischen den Arbeits- und Freizeitwegen. Bis 2021 sollen im gesamten tegut…teo-Wirtschaftsbereich bis zu zehn Minimärkte entstehen.

Der Laden wird einfach mit der tegut…teo-App geöffnet. Produkte werden mit der Smartphone-Applikation gescannt und auch bezahlt. Somit kann komplett auf Personal verzichtet und sieben Tage rund um die Uhr geöffnet werden. Die AraCom IT-Services AG ist als IT- und App-Partner von tegut…gute Lebensmittel GmbH & Co. KG maßgeblich an dieser Innovation beteiligt.

In Gersthofen ansässiger Softwareentwickler

Die AraCom IT Services AG ist einer der führenden Entwickler und Integratoren von Individualsoftware für große und mittelständische Unternehmen. Mit angepassten Programmierlösungen und Gesamtprojektierungen hat sich die in Gersthofen bei Augsburg ansässige AraCom in den letzten Jahren zu einem erfolgreichen Softwareunternehmen entwickelt. Im Bereich der Individuallösungen nimmt das Unternehmen mit drei Niederlassungen in München, Stuttgart und Bamberg nach eigenen Angaben einen führenden Platz ein. Das Unternehmen besteht aus einer hoch qualifizierten Mannschaft mit derzeit 200 Mitarbeitern in den Bereichen Softwareentwicklung und -beratung, Vertrieb, Marketing und Verwaltung.

In Fulda hat die Firma Tegut ihren ersten Mini-Supermarkt eröffnet. Bestellt und eingekauft wird mit Software der Gersthofer Firma AraCom. Bild: Tegut/Björn Friedrich

Die tegut...gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit mehr als 270 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz, Stuttgart und Ludwigsburg. (AZ)

